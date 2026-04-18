Coventry w Premier League. Lampard zdradził kulisy drogi na szczyt

13:42, 18. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sports

Frank Lampard po awansie Coventry City do Premier League podkreśla dumę z zespołu i sztabu. - To jedno z największych osiągnięć w moim życiu - mówił przed kamerą Sky Sports.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Frank Lampard wzruszony po awansie. „To coś więcej niż sukces”

Frank Lampard skomentował historyczny awans Coventry City do Premier League, podkreślając ogromną dumę z pracy całego zespołu. Jak przyznał szkoleniowiec, sukces ma dla niego szczególne znaczenie nie tylko sportowe, ale również osobiste.

– Jestem naprawdę dumny. Nie tylko z zawodników, ale także z siebie i całego naszego sztabu – powiedział Lampard cytowany przez Sky Sports.

Trener przypomniał początki swojej pracy w klubie i trudne warunki, w jakich zaczynał projekt.

– Pamiętajcie: zaledwie 15 miesięcy temu przyjechaliśmy tu zwykłym minivanem. Wszystko było trochę mgliste i niepewne. Tak to jest, gdy zaczyna się coś nowego. Ale szybko zakochaliśmy się w naszych zawodnikach: w tym, jak reagowali na nasze słowa i jak pracowali na treningach. A także w kibicach i ich niesamowitym wsparciu – przekonywał Anglik.

Historyczny moment i ogromne emocje

Lampard podkreślił również, że osiągnięty wynik przerósł pierwotne oczekiwania.

– To, co osiągnęliśmy w tych okolicznościach, jest nawet większe, niż pierwotnie planowaliśmy. Nie chcę umniejszać pracy zawodników. Rozwinęli się dzięki ogromnej ciężkiej pracy. Jestem niezmiernie dumny, że mogę nazywać siebie ich trenerem – zaznaczył trener.

Szkoleniowiec odniósł się także do swojej wcześniejszej kariery piłkarskiej, wskazując, że doświadczenia z Chelsea mają dla niego ogromne znaczenie.

– Mam niesamowite szczęście, że grałem w takim klubie jak Chelsea. Wygranie Ligi Mistrzów i sukcesy w ligach krajowych, to coś wyjątkowego. Czasami w myślach dziękuję Didierowi Drogbie czy Johnowi Terry’emu, bo bez nich wiele by się nie wydarzyło – przyznał Lampard.

Coventry City rozegrało dotychczas 43 mecze, zdobyło 86 punktów i prowadzi w tabeli The Championship, zapewniając sobie awans do Premier League. Pod wodzą Lamparda zespół wygrał 43 z 79 spotkań i zanotował 16 remisów. Lampard prowadzi klub od listopada 2024 roku.

