Liverpool wchodzi do gry. Powalczy z Realem o reprezentanta Anglii

Liverpool wchodzi do walki o Adama Whartona. Gwiazdorem Crystal Palace interesuje się też Real Madryt. Tego lata pomocnik ma zmienić klub.

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Wharton na celowniku Liverpoolu. Powalczy z Realem

Liverpool przygotowuje się do letniego okienka. Obecny sezon został już spisany na straty, choć drużyna walczy jeszcze o awans do Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że z pracą na Anfield pożegna się Arne Slot, który w ostatnich miesiącach kompletnie sobie nie radził. Mimo wzmocnień za kilkaset milionów euro The Reds nie zdobyli choćby jednego trofeum.

Latem może dojść do poważnej rewolucji kadrowej. Zapowiedziano już odejścia Mohameda Salaha i Andrew Robertsona. Pod znakiem zapytania stoi też przyszłość takich piłkarzy, jak Curtis Jones, Alexis Mac Allister czy Ibrahima Konate. Ten ostatni najprawdopodobniej przedłuży wygasającą umowę, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma.

W Liverpoolu planują na pewno wzmocnić środek pola, a poważnym kandydatem jest Adam Wharton. To piłkarz, którego na przestrzeni miesięcy łączono też z Realem Madryt czy Manchesterem United. Reprezentant Anglii najprawdopodobniej opuści tego lata Crystal Palace. Uważa, że jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i dołączyć do klubu z europejskiej czołówki.

Wharton jest wyceniany na 80 milionów funtów. Liverpool wysoko ceni jego umiejętności i zamierza przystąpić do licytacji. Na pewno nie zabraknie zaangażowania, w przeciwieństwie do Realu Madryt, który ma na oku też innych kandydatów.