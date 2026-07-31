Mourinho poprosił o błyskawiczny transfer. Real dopiął go w 24 godziny

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real sprowadził nowego napastnika. Gonzalo Garcia na wylocie

W czwartek wieczorem Real Madryt oficjalnie ogłosił sprowadzenie Carlosa Espiego z Levante. Jak się okazuje, o transfer mocno zabiegał Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec nie tylko zaakceptował ten ruch, ale wręcz osobiście nalegał na sprowadzenia młodego snajpera. Cała transkacja nie trwała dłużej niż jedną dobę.

Działacze Los Blancos spełnili życzenie trenera w błyskawicznym tempie. 21-latek w czwartek wieczorem przeszedł testy medyczne i wszystkie szczegóły zostały szybko dopięte.

Ruch ten jest spowodowany sprzedażą Gonzalo Garcii do Fulham. Choć sprzedaż napastnika nie została jeszcze potwierdzona, to Królewscy natychmiast ruszyli po zawodnika Levante, który będzie jego następcą.

Nowy nabytak ma za sobą udane miesiące. W ubiegłym sezonie La Ligi zdobył 11 bramek i mocno przyczynił się do utrzymania zespołu w elicie. W Madrycie czeka go jednak zupełnie inna rola, gdzie o minuty jako zmiennik będzie rywalizować między innymi z Endrickiem.

Mourinho uważa, że profil młodego Hiszpana pasuje do jego systemu taktycznego, doceniając uniwersalność oraz wykończenie akcji.