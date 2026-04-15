Manchester City ma na oku zawodnika, który miałby wejść w buty Bernardo Silvy. Na ich celowniku znalazł się wielki talent z Bundesligi. A jest nim Ibrahim Maza z Bayeru Leverkusen - informuje Florian Plettenberg ze "Sky".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City rozgląda się za nowym pomocnikiem i zwrócił uwagę na diament występujący w Bundeslidze. Florian Plettenberg ze „Sky” przekazuje, że w kręgu zainteresowań The Citizens znalazł się Ibrahim Maza, który na co dzień reprezentuje barwy Bayeru Leverkusen. Utalentowany zawodnik od dłuższego czasu jest obserwowany przez angielskiego giganta.

Niemiecki dziennikarz zdradza, że Manchester City wiąże ogromne nadzieje z przyjściem Ibrahima Mazy. Reprezentant Algierii miałby zastąpić Bernardo Silvę na Etihad Stadium. Portugalczyk przez lata stanowił o sile drużyny Pepa Guardioli, ale po sezonie dobiegnie końca jego kontrakt. Zawodnik Bayeru Leverkusen zatem miałby niezwykle trudne zadanie, jeśli zdecydowałby się na przenosiny do Premier League.

Przed rokiem popularni Aptekarze sprowadzili Ibrahima Mazę z Herthy Berlin za zaledwie 12 milionów euro. Dziś wartość rynkowa algierskiego pomocnika jest zdecydowanie wyższa. Obecnie jednak nie wiemy, ile niemiecki klub oczekuje za swój diament. Jedno jest pewne – Manchester City będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela.

Ibrahim Maza w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Reprezentant Algierii ma na koncie pięć trafień, a także sześć asyst.