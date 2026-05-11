Liverpool chce byłego pomocnika Barcelony. W grze 60 mln euro

09:54, 11. maja 2026
Paweł Wątorski
Liverpool latem zamierza wzmocnić skład środkowym pomocnikiem. Jak podaje "CaughtOffside", Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona jest przymierzany do The Reds.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Francisco Trincao w orbicie zainteresowań Liverpoolu i Chelsea

Liverpool nie może zaliczyć końcówki sezonu 2025/2026 do udanych. Drużyna Arne Slota najpierw przegrała z Manchester United (2:3) na Old Trafford, a następnie zremisowała z Chelsea (1:1) na Anfield w 36. kolejce Premier League. W efekcie wciąż nie zapewniła sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów i o wszystko będzie musiała walczyć w ostatnich meczach kampanii z Aston Villą oraz Brentfordem.

Już teraz wiadomo, że po zakończeniu rozgrywek z klubem rozstanie się Mohamed Salah. The Reds szukają nowego skrzydłowego, ale także analizują wzmocnienia środka pola. Według doniesień „CaughtOffside”, w kręgu zainteresowań znajduje się Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona. 26-letni Portugalczyk znajduje się również na radarze Chelsea.

Trincao w przeszłości reprezentował barwy Barcelony, jednak jego pobyt na Camp Nou nie spełnił oczekiwań. Kontrakt skrzydłowego ze Sportingiem obowiązuje do czerwca 2030 roku, a w umowie zawarta jest klauzula odstępnego wynosząca 60 milionów euro. Oznacza to, że zainteresowane kluby będą musiały przygotować poważną ofertę.

W obecnym sezonie Trincao rozegrał 51 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 18 asyst. Wszechstronność Portugalczyka sprawia, że uchodzi za jednego z najbardziej interesujących ofensywnych zawodników na rynku.

