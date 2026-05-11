Man United chce zatrzymać skrzydłowego. Jasne stanowisko klubu

09:13, 11. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester United odrzuca wszelkie sugestie, że Amad Diallo może otrzymać zgodę na odejście z klubu - informuje "TEAMtalk". Skrzydłowy dobrze czuje się w nowym systemie Michaela Carricka.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Amad Diallo zostaje w Manchesterze United

Manchester United w kolejnym sezonie zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły zajmują solidne trzecie miejsce w tabeli Premier League, a duża w tym zasługa zmian, które wprowadził Michael Carrick. Anglik zastąpił w połowie kampanii Rubena Amorima i ma niebawem otrzymać długoterminowy kontrakt.

Jak ujawnia serwis „TEAMtalk”, władze Manchesteru United nie planują rozstania z Amadem Diallo. Od momentu zmiany trenera rola 23-letniego skrzydłowego znacząco się zmieniła. Zawodnik został przesunięty na bardziej ofensywną pozycję, gdzie może w pełni wykorzystywać swoje umiejętności techniczne i szybkość. Nowy system Carricka wyraźnie sprzyja jego stylowi gry.

Według źródeł bliskich klubowi, sam piłkarz jest zadowolony z obecnej sytuacji i dobrze odnajduje się w nowych założeniach taktycznych. W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje dotyczące zainteresowania Diallo ze strony Sunderlandu. Jednak Manchester United konsekwentnie odrzuca możliwość jego sprzedaży.

Dużą rolę w zatrzymaniu zawodnika miał odegrać dyrektor sportowy Jason Wilcox, który już na początku roku miał naciskać na przedłużenie umowy piłkarza. Obecny kontrakt Diallo obowiązuje do czerwca 2030 roku i zawiera opcję jego dalszego przedłużenia. W bieżącym sezonie reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał łącznie 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości