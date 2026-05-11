Man United chce zatrzymać skrzydłowego. Jasne stanowisko klubu

Manchester United odrzuca wszelkie sugestie, że Amad Diallo może otrzymać zgodę na odejście z klubu - informuje "TEAMtalk". Skrzydłowy dobrze czuje się w nowym systemie Michaela Carricka.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United w kolejnym sezonie zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły zajmują solidne trzecie miejsce w tabeli Premier League, a duża w tym zasługa zmian, które wprowadził Michael Carrick. Anglik zastąpił w połowie kampanii Rubena Amorima i ma niebawem otrzymać długoterminowy kontrakt.

Jak ujawnia serwis „TEAMtalk”, władze Manchesteru United nie planują rozstania z Amadem Diallo. Od momentu zmiany trenera rola 23-letniego skrzydłowego znacząco się zmieniła. Zawodnik został przesunięty na bardziej ofensywną pozycję, gdzie może w pełni wykorzystywać swoje umiejętności techniczne i szybkość. Nowy system Carricka wyraźnie sprzyja jego stylowi gry.

Według źródeł bliskich klubowi, sam piłkarz jest zadowolony z obecnej sytuacji i dobrze odnajduje się w nowych założeniach taktycznych. W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje dotyczące zainteresowania Diallo ze strony Sunderlandu. Jednak Manchester United konsekwentnie odrzuca możliwość jego sprzedaży.

Dużą rolę w zatrzymaniu zawodnika miał odegrać dyrektor sportowy Jason Wilcox, który już na początku roku miał naciskać na przedłużenie umowy piłkarza. Obecny kontrakt Diallo obowiązuje do czerwca 2030 roku i zawiera opcję jego dalszego przedłużenia. W bieżącym sezonie reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał łącznie 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.