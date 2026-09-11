FC Barcelona może wkrótce przekroczyć granicę dwóch miliardów euro długu. Informacje na ten temat przekazało "The Athletic", ustalając, że zadłużenie klubu ma dalej rosnąć.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona tonie w długach

FC Barcelona zakończyła sezon 2025/26 z przychodami przekraczającymi miliard euro, ale nie przełożyło się to na dodatni wynik finansowy. Klub zanotował 17,8 miliona euro straty po opodatkowaniu. Jednocześnie całkowite zadłużenie na koniec czerwca sięgnęło już 1,84 miliarda euro.

Największym obciążeniem pozostaje projekt przebudowy Espai Barca. Dokończenie przebudowy stadionu wymaga kolejnych 300 milionów euro finansowania, przez co całkowity koszt projektu ma wzrosnąć do około 1,8 miliarda euro. To aż trzy razy więcej niż zakładano przy jego pierwotnej akceptacji.

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Na tym problemy się nie kończą. Barcelona po zakończeniu sezonu wyemitowała obligacje senioralne o wartości 105 milionów euro z terminem spłaty wynoszącym dziesięć lat. Według prognoz cytowanych przez „The Athletic” całkowity dług klubu może przekroczyć dwa miliardy euro już w sezonie 2026/27.

Presję na klub zwiększają również koszty obsługi zobowiązań. Same odsetki w minionym sezonie przekroczyły 90 milionów euro. Barcelona ma ponadto 905 milionów euro zobowiązań krótkoterminowych do uregulowania w latach 2026-2027, podczas gdy jej aktywa krótkoterminowe wynoszą 529 milionów euro. To skutkuje ujemnym kapitałem obrotowym w wysokości 376 milionów euro. Zarząd giganta ligi hiszpańskiej czeka zatem trudne zadanie związane z refinansowaniem długu.