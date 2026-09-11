Real Madryt dostał ważny sygnał. Mourinho długo na to czekał

21:20, 11. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt może wkrótce odzyskać ważny element układanki. Jak donosi "Marca", Jose Mourinho bardzo mocno liczy na powrót gry pomocnika Aureliena Tchouameniego.

Jose Mourinho
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt odzyskuje brakujący element

Real Madryt długo musiał radzić sobie bez Aureliena Tchouameniego, który z powodu obciążeń związanych z sezonem reprezentacyjnym nie rozpoczął przygotowań z zespołem. Francuz opuścił również pierwsze spotkania nowej kampanii La Liga, przez co trener Jose Mourinho musiał szukać innych rozwiązań w środku pola.

Zawodnik pojawił się na boisku dopiero we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Portugalski szkoleniowiec wprowadził go w końcowej fazie spotkania, gdy madrycki zespół potrzebował większej kontroli nad wydarzeniami na boisku. Jego zadaniem było przede wszystkim ustabilizowanie drugiej linii i zabezpieczenie wyniku.

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Tymczasem według „Marki” sztab szkoleniowy Realu Madryt uważa powrót Tchouameniego za jeden z kluczowych elementów odzyskania odpowiedniej równowagi taktycznej. W pierwszych tygodniach sezonu brak naturalnego defensywnego pomocnika zmuszał Mourinho do eksperymentów, a Francuz ma dać zespołowi większą stabilność. Jego obecność może też pozwolić pozostałym pomocnikom na odważniejsze działania w ofensywie.

Tchouameni będzie jednak potrzebował czasu, aby odzyskać pełną dyspozycję fizyczną i rytm meczowy. Mourinho nie zamierza prawdopodobnie od razu obciążać go pełnymi 90 minutami. W każdym razie w ekipie z La Liga liczą, że Francuz stopniowo stanie się jednym z najważniejszych elementów zespołu. Jego rola może być szczególnie istotna w najtrudniejszych spotkaniach sezonu.

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