Real Madryt dostał ważny sygnał. Mourinho długo na to czekał

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt odzyskuje brakujący element

Real Madryt długo musiał radzić sobie bez Aureliena Tchouameniego, który z powodu obciążeń związanych z sezonem reprezentacyjnym nie rozpoczął przygotowań z zespołem. Francuz opuścił również pierwsze spotkania nowej kampanii La Liga, przez co trener Jose Mourinho musiał szukać innych rozwiązań w środku pola.

Zawodnik pojawił się na boisku dopiero we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Portugalski szkoleniowiec wprowadził go w końcowej fazie spotkania, gdy madrycki zespół potrzebował większej kontroli nad wydarzeniami na boisku. Jego zadaniem było przede wszystkim ustabilizowanie drugiej linii i zabezpieczenie wyniku.

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Tymczasem według „Marki” sztab szkoleniowy Realu Madryt uważa powrót Tchouameniego za jeden z kluczowych elementów odzyskania odpowiedniej równowagi taktycznej. W pierwszych tygodniach sezonu brak naturalnego defensywnego pomocnika zmuszał Mourinho do eksperymentów, a Francuz ma dać zespołowi większą stabilność. Jego obecność może też pozwolić pozostałym pomocnikom na odważniejsze działania w ofensywie.

Tchouameni będzie jednak potrzebował czasu, aby odzyskać pełną dyspozycję fizyczną i rytm meczowy. Mourinho nie zamierza prawdopodobnie od razu obciążać go pełnymi 90 minutami. W każdym razie w ekipie z La Liga liczą, że Francuz stopniowo stanie się jednym z najważniejszych elementów zespołu. Jego rola może być szczególnie istotna w najtrudniejszych spotkaniach sezonu.