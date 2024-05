Manchester United szykuje tego lata prawdziwą rewolucję na Old Trafford. Transfery do klubu będą jednak uzależnione od wcześniejszych rozstań - donosi "Daily Mail".

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Ograniczone możliwości finansowe Manchesteru United

Manchester United zalicza kolejny rozczarowujący sezon. Erik ten Hag nie zdołał nawet wywalczyć ze swoją drużyną awansu do europejskich pucharów, kończąc rozgrywki Premier League na zaledwie ósmej lokacie. Jedyną nadzieją pozostaje finał Pucharu Anglii, w którym Czerwone Diabły zagrają ze zdecydowanie faworyzowanym Manchesterem City. Niezależnie od rezultatu tego meczu, Holender ma zakończyć swoją przygodę z klubem. Latem na Old Trafford dojdzie do prawdziwej rewolucji kadrowej. Niewielu piłkarzy może być pewnych pozostania w Manchesterze United.

Klub ma ambitne plany, jeśli chodzi o wzmocnienia zespołu. “Daily Mail” informuje natomiast o poważnych komplikacjach, jakimi są spore ograniczenia finansowe. Władze mają dysponować budżetem w postaci zaledwie 35 milionów funtów. Ta kwota może być oczywiście wyższa, lecz najpierw konieczna jest sprzedaż niechcianych zawodników. Z Manchesterem United mogą latem pożegnać się chociażby Harry Maguire, Casemiro, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Jadon Sancho czy Antony.

Czerwone Diabły chcą wykazać się kreatywnością podczas prac nad transferami. W grę wchodzą wypożyczenia, wymiany piłkarzy, a także płatność ratalna. Wśród pożądanych wzmocnień wymienia się konieczność sprowadzenia nowego napastnika, środkowego pomocnika oraz bocznego defensora i stopera. z Manchesterem United były w ostatnim czasie łączone takie nazwiska, jak chociażby Jean-Clair Todibo, Jarrad Branthwaite, Joao Neves, Amadou Onana, Michael Olise, Joshua Zirkzee czy Victor Osimhen.