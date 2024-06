Transakcja na linii Man Utd – Everton? Nie chodzi o Branthwaite’a

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof w kręgu zainteresowań Evertonu

Zbliżające się okienko transferowe z pewnością będzie pracowite w Manchesterze United. „Czerwone Diabły” mają za sobą przeciętny sezon, dlatego potrzebne będą wzmocnienia. Władze z Old Trafford również mogą rozstać się z kilkoma zawodnikami. A według wiele doniesień, wśród tych piłkarzy znajduje się Victor Lindelof.

W ostatnim czasie reprezentant Szwecji był łączony. Jednak nowe informacje w sprawie obrońcy Manchesteru United przekazał serwis „HITC”. Otóż 29-letni stoper może zmienić klub wewnątrz Premier League. Zainteresowanie zawodnikiem bowiem przejawia Everton.

Potencjalna transakcja Victora Lindelofa może nie być jedyną na linii Manchester United – Everton w letnim okienku transferowym. Od dłuższego czasu z zespołem „Czerwonych Diabłów” łączony jest Jarrad Branthwaite. Władze z Old Trafford nawet złożyły ofertą za angielskiego defensora, ale została ona natychmiastowo odrzucona przez „The Toffees”. Jeśli jednak dojdzie do przeprowadzki 21-latka do zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga, to jego miejsce w drużynie może zająć właśnie Victor Lindelof.

Reprezentant Szwecji w minionej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Manchesteru United. 29-latek zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia Victora Lindelofa na 15 milionów euro.

