Manchester United rozgląda się za nowym defensorem. Głównym kandydatem do zasilenia Old Trafford jest Jarrad Branthwaite. Oferta Czerwonych Diabłów została odrzucona przez Everton - donosi "The Times".

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Manchester United nie zamierza spełniać żądań Evertonu

Manchester United zdecydował, że Erik ten Hag otrzyma jeszcze jedną szansę, aby wyciągnąć drużynę z kryzysu. Będzie on dalej pracował na Old Trafford, więc klub z czystym sumieniem może przystąpić do przygotowań nad kolejnym sezonem. Powinno dojść do sporych zmian kadrowych, które dotyczą przede wszystkim defensywy. Z Czerwonymi Diabłami pożegnali się już Raphael Varane i Jonny Evans. Niepewna pozostaje przyszłość Harry’ego Maguire’a, który nie ma pewnego miejsca w pierwszej jedenastce. Manchester United chce tego lata sprowadzić przynajmniej jednego obrońcę z najwyższej półki.

Faworytem do zasilenia angielskiego giganta jest Jarrad Branthwaite, niezwykle ceniony na Old Trafford. Zawodnik Evertonu ma za sobą bardzo dobry sezon, podczas którego potwierdził, że stać go na grę w jednej z najlepszych ekip Premier League. Manchester United pracuje nad sprowadzeniem go do siebie, lecz nic nie jest jeszcze przesądzone. Między klubami istnieje bardzo duża różnica, jeśli chodzi o wycenę angielskiego defensora.

“The Times” donosi, że Manchester United złożył ofertę w wysokości 35 milionów funtów podstawy plus 8 milionów funtów w ramach bonusów, natomiast Everton ją odrzucił. The Toffees oczekują kwoty w okolicach 70 milionów funtów, zaś Czerwone Diabły nie zamierzają przeznaczać na nowego zawodnika tak dużych pieniędzy. Negocjacje będą kontynuowane, natomiast klub z Old Trafford powoli spogląda w kierunku innych kandydatów..