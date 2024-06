fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal wyprzedzi Barcelonę?

Arsenal do ostatniej kolejki sezonu 2023/2024 walczył o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie zakończył rozgrywki Premier League na drugim miejscu, znów uznając wyższość Manchesteru City. Mikel Arteta nie spocznie na laurach, dopóki kibicom z Emirates Stadium nie będzie dane świętował mistrzowskiego tytułu. Kanonierzy w trakcie letniego okienka transferowego zamierzają poważnie się wzmocnić, tak aby tym razem wyprzedzić wszystkich swoich ligowych rywali.

Hiszpański menedżer ma w planach transfery do praktycznie każdej formacji. Wśród priorytetów wymienia się sprowadzenie nowego środkowego pomocnika oraz napastnika. Mile widziane jest również wzmocnienie skrzydeł, gdzie regularność gwarantuje jedynie Bukayo Saka. Arsenal spogląda w kierunku Nico Williamsa, który ma za sobą bardzo dobry sezon. 21-letni zawodnik reprezentacji Hiszpanii uzbierał w La Liga pięć bramek i dwanaście asyst, do czego dołożył również świetne liczby w Pucharze Króla.

Wydaje się, że to ostatnie chwile Williamsa w Athletic Club. W jego umowie widnieje klauzula wykupu w wysokości 50 milionów euro, co jest kwotą dość promocyjną za piłkarza o tak wielkiej jakości. Kanonierzy dołączają do rywalizacji o 21-latka i liczą, że pokonają Barcelonę, która śledzi poczynania skrzydłowego od wielu miesięcy. Na przeszkodzie Blaugranie stoją problemy finansowe, przez co nie może sprowadzić Williamsa, zanim nie sprzeda któregoś ze swoich graczy. Tę sytuację planuje właśnie wykorzystać Arsenal, ubiegając hiszpańskiego giganta.