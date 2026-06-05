Cisza przed burzą w Man Utd. Rodzina właścicieli rozważa ruch

12:10, 5. czerwca 2026 13:25, 5. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bloomberg

Manchester United może wkrótce stanąć przed kolejnymi zmianami właścicielskimi. Według najnowszych wieści część rodziny Glazerów rozważa sprzedaż swoich udziałów w klubie.

Joel i Avram Glazer
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Joel i Avram Glazer

Co dalej z Manchesterem United? Nowe wieści wywołują lawinę pytań

Manchester United ponownie znalazł się w centrum spekulacji dotyczących struktury właścicielskiej. Jak informuje Bloomberg, część rodziny Glazerów rozważa sprzedaż swoich udziałów w klubie z Premier League, a nawet próbuje przekonać pozostałych członków rodziny do podobnego kroku.

Amerykańska rodzina od ponad dwóch dekad pozostaje głównym współwłaścicielem Man Utd. W tym czasie nie brakowało jednak kontrowersji oraz licznych protestów kibiców, którzy wielokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie z modelu zarządzania klubem.

Według najnowszych wieści, obecnie kilku członków rodziny Glazerów analizuje możliwość sprzedaży części lub nawet całości posiadanych udziałów w Manchesterze United. Początkowo dyskusje miały dotyczyć jedynie indywidualnych decyzji poszczególnych udziałowców, jednak sytuacja ewoluowała.

Przypomnijmy, że w 2023 roku brytyjski miliarder Jim Ratcliffe oraz jego firma Ineos nabyli 25 procent udziałów w klubie za około 1,25 miliarda funtów. Wejście nowego współwłaściciela miało być początkiem nowego etapu w funkcjonowaniu Czerwonych Diabłów.

Na razie nie zapadły żadne oficjalne decyzje, jednak doniesienia Bloomberg ponownie rozbudziły dyskusję na temat przyszłości jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich na świecie. Wiele wskazuje na to, że kwestia struktury właścicielskiej Man Utd może w najbliższych miesiącach ponownie znaleźć się w centrum uwagi kibiców i rynku finansowego.

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