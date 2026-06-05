Real Madryt pod lupą. Rudiger wysłał jasny sygnał do drużyny

Antonio Rudiger z Realu Madryt zabrał głos po dwóch sezonach bez trofeów, wzywając zespół do wyciągnięcia wniosków. Reprezentant Niemiec nie gryzł się w język, mówiąc wprost.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Konkretne słowa lidera Realu. Rudiger nie zostawił wątpliwości

Antonio Rudiger odniósł się do sytuacji Realu Madryt, który w ostatnich dwóch sezonach nie sięgnął po najważniejsze trofea. Obrońca stołecznej ekipy w zdecydowanym tonie podkreślił, że zamiast rozpamiętywać niepowodzenia, drużyna musi skoncentrować się na dalszej pracy i poprawie wyników.

– Zdarza się, że nie zdobędziesz trofeum przez dwa sezony z rzędu. Oczywiście, jest z tym sporo zamieszania i tak dalej. Taka jest jednak piłka nożna, takie rzeczy się zdarzają – powiedział Rudiger cytowany przez „The Guardian”.

Obrońca drużyny z La Liga podkreślił również znaczenie szczerości wobec siebie i konieczności wyciągania właściwych wniosków z trudnych momentów. – Musisz być szczery wobec siebie, wyciągnąć właściwe wnioski i iść dalej. To takie proste – zaznaczył piłkarz.

Rudiger odniósł się także do emocji związanych z brakiem sukcesów, odrzucając postawę rozpamiętywania przeszłości. – Co mamy zrobić? Mamy płakać nad minionymi porami roku? Nie – powiedział zawodnik.

– Musimy wyciągnąć właściwe wnioski i iść naprzód, ponieważ tego, co zostało utracone, nie da się już odzyskać – uzupełnił Rudiger.

Słowa jednego z liderów defensywy Realu pokazują, że w klubie nadal panuje przekonanie o konieczności szybkiej reakcji. Madrytczycy dążą do odbudowy dominacji na krajowym oraz europejskim poziomie.