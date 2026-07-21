Manchester United złoży ofertę PSG. Na radarach półfinalista mundialu

Manchester United szuka jeszcze jednego pomocnika, a na listę życzeń trafił Warren Zaire-Emery z PSG. Angielski gigant szykuje za niego ofertę - informuje "The Sun".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

PSG zostanie sprawdzone. Man United szykuje ofertę za piłkarza

Manchester United pozyskał tego lata Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Konsekwentnie realizuje tym samym plan przebudowy środka pola, który jeszcze się nie zakończył. Wymarzony scenariusz zakłada w sumie trzy transfery do tej formacji, a w budżecie znajduje się miejsce na jeszcze jeden kosztowny zakup. W mediach przewijają się takie kandydatury, jak Manu Kone, Carlos Baleba czy Alex Scott.

Oczywiście opcji jest znacznie więcej. „The Sun” twierdzi, że do grona potencjalnych nabytków Manchesteru United dołączył Warren Zaire-Emery. To zawodnik, który swego czasu uchodził za topowy talent świata, ale na pewnym etapie jego rozwój nieco wyhamował. Wciąż jest bardzo jakościowy, a Paris Saint-Germain ma z niego naprawdę duży pożytek, ale nie należy do grona najważniejszych piłkarzy w drużynie.

Reprezentant Francji jest tym samym łączony ze zmianą otoczenia. Manchester United ma go na celowniku i szykuje ofertę, która ma sprawdzić, jak do tematu podchodzą w Paryżu. Ma ona wynieść 50 milionów funtów – to poniżej wstępnej wyceny 20-latka, która sięga 70 milionów funtów. Takiej kwoty oczekuje kierownictwo PSG, natomiast nie można wykluczyć, że przystaną też na niższą propozycję.

Zaire-Emery ma za sobą dobry sezon, podczas którego Luis Enrique wreszcie postawił na niego w większym wymiarze czasowym.