Sir Jim Ratcliffe we wtorek oficjalnie został współwłaścicielem Manchesteru United. Brytyjski miliarder w pierwszym wywiadzie dla klubowych mediów bez ogródek wskazał, o co będą walczyć Czerwone Diabły.

Sir Jim Ratcliffe oficjalnie przejął 27.7% akcji Manchesteru United

Nowy współwłaściciel klubu z Old Trafford ma jasno określone cele

Brytyjski miliarder chce przywrócić Czerwone Diabły na szczyt światowego futbolu

Sir Jim Ratcliffe zapowiada walkę Manchesteru United o triumf w Premier League

Manchester United we wtorek oficjalnie przeszedł w ręce Sir Jima Ratcliffe’a oraz jego firmy INEOS. Brytyjski miliarder wszedł w posiadanie 27.7% akcji klubu. On i jego firma będą odpowiadać na Old Trafford za pion sportowy.

Ratcliffe po oficjalnym przejęciu władzy w ekipie Czerwonych Diabłów udzielił pierwszego wywiadu dla klubowych mediów. 71-latek opowiadał między innymi o tym, jakie ma plany w związku z zakupem klubu oraz czego można się spodziewać po jego rządach.

– Jeśli chodzi o sprawy na boisku, to jest to bardzo proste. Myślę, że naszym jedynym celem jest wygrywanie meczów oraz rywalizacja zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów. Manchester United nie odnosił sukcesów przez ostatnie 11 lat. Moją misją jest przywrócić mu miejsce na samym szczycie – powiedział Sir Jim Ratcliffe w rozmowie z klubowymi mediami.

– To jest nasze jedyne zainteresowanie związane z byciem zaangażowanym w Manchester United. O to właśnie chodzi w tym klubie. Może jestem trochę stronniczy, ale uważam, że to największy i najwspanialszy klub piłkarski na świecie – dodał.

Pierwsze poważne zmiany nastąpi już w najbliższym czasie. Funkcję dyrektora sportowego klubu za rządów Ratcliffe’a ma objąć znany z pracy w Newcastle Dan Ashworth. Co więcej, Brytyjczyk planuje również modernizację obecnego stadionu Old Trafford.