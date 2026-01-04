Manchester City wybrał następcę Guardioli. To już pewne

Manchester City po sezonie ma zmienić trenera. Pep Guardiola odejdzie z klubu, a zastąpi go Enzo Maresca - twierdzi serwis CaughtOffisde. Niedawno włoski taktyk odszedł z Chelsea.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Maresca zostanie nowym trenerem Man City w przyszłym sezonie

Manchester City to bez wątpienia najlepsza drużyna ostatniej dekady w Premier League. Na dziesięć ostatnich sezonów aż sześć razy mistrzostwo Anglii wygrywali podopieczni Pepa Guardioli. Złota era na Etihad Stadium prawdopodobnie dobiega końca, ponieważ wiele wskazuje na to, że Hiszpan po sezonie pożegna się z klubem. Tym samym nie wypełni do końca obecnego kontraktu.

Plotki o zmianie na ławce trenerskiej nabrały rozpędu po ostatnich wydarzeniach w Chelsea. The Blues zdecydowali, że Enzo Maresca przestanie pełnić funkcję szkoleniowca. Było to powiązane z tym, że Włoch poinformował ich o rozmowach z Manchesterem City.

O przymiarkach Mareski do przejęcia roli trenera Man City jako pierwszy pisał David Ornstein. Natomiast nowe informacje przekazał serwis CaughtOffside. Ich zdaniem 45-latek trafi na Etihad Stadium szybciej niż wszyscy się spodziewają. Mimo obowiązującego kontraktu Guardiola ma odejść po zakończeniu obecnego sezonu. Wychodzi więc na to, że Włoch przejmie drużynę od przyszłej kampanii. Co więcej, źródło jest przekonane, że posada trenera Manchesteru City czeka na Mareskę.

Maresca przed Chelsea pracował w Leicester, z którym wywalczył awans do Premier League. Wcześniej był już zatrudniony w Manchesterze City. W sezonie 2020-2021 odpowiadał za pracę z drużyną do lat 23, a w sezonie 2022-2023 był asystentem Guardioli.