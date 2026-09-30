Ronaldo w centrum afery. Kryzys w Portugalii, prezes federacji leci na ratunek

11:48, 30. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Cristiano Ronaldo ma być niezadowolony, że nie zagrał ani minuty w starciu z Norwegią. A Bola donosi, że jego relacje z Jorge Jesusem uległy pogorszeniu. Z misją specjalną na zgrupowanie przyleciał prezes federacji.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo wściekły na Jesusa. Prezes musiał interweniować

Reprezentacja Portugalii pod wodzą Jorge Jesusa ma za sobą dwa spotkania w Lidze Narodów. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem, dzięki czemu zajmują 1. miejsce w grupie A4 Ligi z kompletem punktów. Na swoim koncie mają triumf z Walią (1:0) oraz z Norwegią (2:1). Cristiano Ronaldo, który zdecydował się kontynuować karierę w drużynie narodowej, w dwóch meczach rozegrał jedynie 67 minut.

Ronaldo pojawił się w wyjściowym składzie na starcie z Walią. Z kolei spotkanie z Norwegią spędził na ławce rezerwowych. Okazuje się, że decyzja Jorge Jesusa o niewystawieniu 41-latka rozwścieczyła go do granic możliwości. W efekcie opuścił on jeden z ostatnich treningów.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Portugalska federacja wyjaśniła, że powodem miał być brak specjalnego sprzętu na obiekcie treningowym. Przez to Ronaldo opuścił zajęcia z drużyną i udał się do hotelowej siłowni, która jest wyposażona w lepszy sprzęt. To jednak nie przekonało portugalskich dziennikarzy, którzy sugerują, że relacje pomiędzy zawodnikiem a selekcjonerem uległy znacznemu pogorszeniu. A Bola dodaje, że interweniować musi prezes portugalskiej federacji.

Portugalczycy przebywają obecnie w Danii. Pedro Proenca, czyli prezes związku nie planował przylotu na to spotkanie, ale musiał zmienić plany. Już w nocy z wtorku na środę wsiadł w samolot, którego kierunkiem była Kopenhaga. Pozostaje teraz czekać na kolejne informacje w tej sprawie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości