Man United szykuje 150 mln funtów! Nawet trzech nowych pomocników

Manchester United przebuduje środek pola

Manchester United zapewnił już sobie awans do Ligi Mistrzów i najprawdopodobniej zakończy sezon na podium tabeli Premier League. Apetyty przed kolejną kampanią są duże, bowiem ostatnie miesiące pokazały, że drużyna może prezentować wysoki poziom i być może nawet liczyć się w grze o trofea. Kluczowe będzie natomiast letnie okienko – na Old Trafford szykują się przede wszystkim do zastąpienia Casemiro, który już potwierdził swoje odejście. Wspólnie z klubem uznano, że to odpowiedni moment, aby zakończyć współpracę.

Brazylijczyk ma za sobą świetny sezon, więc nie będzie łatwo go zastąpić. Manchester United planuje tym samym prawdziwą rewolucję w środku pola, a „Daily Mail” informuje o nawet trzech nowych pomocnikach. Jeden bezpośrednio zastąpi Casemiro – w tym przypadku Czerwone Diabły mogą wydać na piłkarza około 80 milionów funtów. Na szczycie listy życzeń znajduje się Elliot Anderson, a oprócz niego przymierzani do gry na Old Trafford są Carlos Baleba czy Sandro Tonali.

Manchester United dodatkowo chce sprowadzić jeszcze dwóch piłkarzy do tej formacji. Na wylocie znajduje się Manuel Ugarte, którego mógłby zastąpić Mateus Fernandes z West Hamu. Na radarach znajduje się też Shea Charles z Southampton. Transfery tej dwójki wyniosłyby łącznie około 60 milionów funtów.

W sumie Manchester United jest gotowy wydać 150 milionów funtów, aby dokonać solidnej i jakościowej przebudowy środka pola. Nie wyklucza transferów do innych formacji, ale skupi się właśnie na tych ruchach.