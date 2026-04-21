Guardiola przed ważnym meczem. Manchester City nie ma wyboru

21:24, 21. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Manchester City

Manchester City wchodzi w decydującą fazę sezonu Premier League, licząc się w grze o mistrzostwo. Josep Guardiola jasno określił cel swojej drużyny przed kolejnym spotkaniem.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josep Guardiola postawił sprawę jasno przed meczem z Burnley

Manchester City przygotowuje się do meczu 34. kolejki Premier League przeciwko Burnley, a głos przed tym spotkaniem zabrał Josep Guardiola. Menedżer The Citizens odniósł się do sytuacji swojej drużyny po ważnym zwycięstwie nad Arsenalem 2:1.

Guardiola podkreślił, że jego zespół doskonale zdaje sobie sprawę z wagi nadchodzących spotkań. – Rozmawialiśmy w szatni zaraz po meczu w zeszłą niedzielę. Arsenal jest na czele tabeli. Gdyby sezon zakończył się teraz, byliby mistrzami – zaznaczył trener Man City cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Hiszpan zwrócił również uwagę na aspekt fizyczny i mentalny, który może odegrać kluczową rolę w końcówce sezonu. – Musimy zobaczyć, jak zawodnicy poradzą sobie z tak napiętym meczem, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zostało sześć spotkań i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co może się wydarzyć przy dowolnym wyniku – mówił Guardiola.

Doświadczony szkoleniowiec jasno określił cel na najbliższe spotkanie. – Na mecz z Burnley jedziemy, żeby zagrać dobrze. Chcemy wygrać, bo tego potrzebujemy – podkreślił Guardiola.

Man Cuty aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 67 punktów, tracąc trzy oczka do prowadzącego Arsenalu. Końcówka sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco, a każdy mecz może mieć kluczowe znaczenie w walce o tytuł mistrzowski.

