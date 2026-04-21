Maciej Skorża poznał swoją przyszłość. Japoński klub zdecydował

Maciej Skorża

Maciej Skorża na wylocie z Urawy Red Diamonds

Maciej Skorża to bez dwóch zdań obecnie jeden z najlepszych polskich trenerów. Polak od lat pracuje na najwyższym poziomie i właściwie jako jedyny z naszego kraju zaznał poważnej pracy w zagranicznej lidze. Obecnie jest bowiem szkoleniowcem zespołu Urawa Red Diamonds, który w lidze japońskiej prowadzi drugi raz.

Wszystko jednak wskazuje na to, że najbliższe mecze będą dla niego ostatnimi w barwach tego klubu. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport Hochi”, Urawa Red Diamonds poinformowała już Macieja Skorżę, że wraz z końcem sezonu odejdzie on z klubu. Jego kontrakt nie będzie bowiem przedłużony. Wszystko przez słabe wyniki. Obecnie drużyna ta znajduje się na 7. miejscu w ligowej tabeli. Do końca sezonu pozostało sześć kolejek.

54-letni Maciej Skorża wrócił do Japonii we wrześniu 2024 roku po nieco ponad pół roku po tym, jak odszedł z tego samego klubu. Obecna kadencja Polaka to 67 spotkań i średnia punktowa na poziomie 1,25 pkt./mecz. Poprzedni notował on jednak zdecydowanie lepsze wyniki – 1,62 pkt./mecz. W ostatnich latach zdobył także mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, a jego nazwisko regularnie przewija się jako kandydatura do objęcia reprezentacji Polski.

