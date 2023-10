Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof cieszy się w tym sezonie regularnymi występami

Kontrakt Szweda wygasa w połowie 2024 roku

Manchester United jest gotowy do kontynuowania współpracy z obrońcą

Czerwone Diabły nie chcą rozstania

Latem wydawało się, że Victor Lindelof pożegna się z Old Trafford. Ostatecznie Manchester United nie sprzedał żadnego ze swoich defensorów, przystępując do kolejnego sezonu z tymi samymi nazwiskami. Dla Erika ten Haga Szwed był dopiero trzecim wyborem do gry, natomiast problemy zdrowotne Raphaela Varane’a i Lisandro Martineza uczyniły z 29-latka gracza wyjściowej jedenastki.

Dotychczas Lindelof zaliczył dziesięć występów we wszystkich rozgrywkach. Spisuje się nieźle, choć wciąż nie jest to najwyższy możliwy poziom. Nie ulega jednak wątpliwościom, że dla Czerwonych Diabłów to wartościowy zmiennik, który w razie konieczności może zagrać od pierwszej minuty.

Władze Manchesteru United są otwarte na możliwość kontynuowania współpracy z Lindelofem. Jego kontrakt wygasa w połowie 2024 roku, dlatego klub planuje skorzystać z opcji przedłużenia o kolejny sezon. W międzyczasie prowadzone będą rozmowy na temat długoterminowej umowy.

Klub z Old Trafford nie chce doprowadzić do sytuacji, w której Lindelof odejdzie za darmo. Już w styczniu mógłby rozpocząć negocjacje z innymi drużynami.

Zobacz również: Bayern nie zrezygnuje z pomocnika. Będzie musiał zapłacić więcej