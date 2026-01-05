Miliony na pożegnanie Amorima. Man Utd ponosi konsekwencje decyzji

Ruben Amorim po remisie Manchesteru United z Leeds United (1:1) przestał być menedżerem ekipy z Old Trafford. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące Portugalczyka przekazał talkSPORT.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wyciekła kwota odszkodowania dla Rubena Amorima

Ruben Amorim pracował w Manchesterze United od listopada 2024 roku. Niemniej od tamtej pory wyniki Czerwonych Diabłów nie były takie, jakich oczekiwali kibice czy przedstawiciele władz klubu. Ostatecznie przygoda Portugalczyka z zespołem z Old Trafford zakończyła się 5 stycznia 2026 roku. Tymczasem interesujące informacje na temat trenera przekazał serwis talkSPORT.

Źródło poinformowało, że Ruben Amorim może liczyć na ponad 10 milionów funtów odszkodowania. Ma to być następstwem faktu, że współpraca między stronami zakończyła się znacznie wcześniej, niż przewidywała umowa Portugalczyka z angielskim klubem. Ruben Amorim miał kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku.

Manchester United poniósł zatem kolejny koszt związany z portugalskim trenerem. W listopadzie 2024 roku klub musiał zapłacić Sportingowi Lizbona odszkodowanie w wysokości 9,6 miliona funtów. Sama umowa gwarantowała natomiast szkoleniowcowi zarobki na poziomie 6,7 miliona funtów rocznie.

Ruben Amorim w trakcie swojego pobytu w Manchesterze United zarobił już 7,8 miliona funtów. Z kolei klub na transfery przeprowadzone w trakcie kadencji Portugalczyka wydał łącznie około 250 milionów funtów.

Ekipa z Old Trafford obecnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli ligi angielskiej. Kolejne spotkanie rozegra w środę 7 stycznia. Wówczas zmierzy się na wyjeździe z Burnley. Manchester United w tym starciu będzie prowadzony przez Darrena Fletchera, który ma prowadzić drużynę do końca sezonu.