Barcelona i zaskakujący scenariusz. Lewandowski w tle głośnej propozycji

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona szuka rozwiązań. Sensacyjny pomysł na stole z Robertem Lewandowskim

Joao Cancelo to piłkarz, który wydaje się, że niebawem może zmienić barwy klubowe. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał już, że FC Barcelona wykonała konkretny ruch w sprawie pozyskania zawodnika z Al-Hilal. Tymczasem interesujące informacje ujawnił inny dziennikarz – Sacha Tavolieri.

Źródło przekonuje, że klub z Arabii Saudyjskiej w ramach rozliczenia za Portugalczyka może domagać się pozyskania Roberta Lewandowskiego do końca sezonu. Polski napastnik w przypadku przeprowadzki do ekipy z Bliskiego Wschodu pół roku przed wygaśnięciem kontraktu zszedłby z listy płac giganta La Liga. Sam zawodnik mógłby natomiast liczyć na znacznie wyższe zarobki. Jego warunki finansowe miałyby ulec poprawie.

🇵🇱 More info on the possibility of seeing Robert Lewandowski in SPL.



🔵🔴 In the current discussions to finalize the João Cancelo deal, Al Hilal have put forward the idea of including Robert Lewandowski in a deal that would see the Polish striker join the Saudi Pro League until… pic.twitter.com/KHFwWc8PEo — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 5, 2026

Tavolieri jednocześnie podkreślił w jednym ze swoich wpisów, że reprezentant Polski jest szczęśliwy w klubie z Camp Nou i chciałby kontynuować swoją karierę w zespole występującym w lidze hiszpańskiej. Nie od dziś wiadomo jednak, że do tej kwestii inaczej mogą podchodzić działacze Barcelony, którzy szukają oszczędności na każdej możliwej płaszczyźnie.

37-latek trafił do ekipy z La Liga w lipcu 2022 roku. Aktualny kontrakt zawodnika z Katalończykami obowiązuje natomiast tylko do końca czerwca tego roku. W obecnym sezonie Lewandowski wystąpił w 19 spotkaniach, notując w nich dziewięć bramek oraz dwie asysty.

W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski był już łączony z takimi klubami jak AC Milan, Chicago Fire, Orlando City czy Fenerbahçe Stambuł.