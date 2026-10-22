Man United pogrążony w kryzysie. Jest decyzja ws. Carricka

Manchester United ma na swoim koncie serię siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Wiadomo, co dalej z przyszłością Michaela Carricka. Anglik pozostanie na stanowisku przynajmniej do kolejnego spotkania.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick dostał ostatnią szansę w Man United

Manchester United notuje fatalną serię siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. W środę (21 października) przegrali z Como w Lidze Mistrzów (1:4). Był to kolejny cios dla kibiców, a atmosfera w klubie robi się coraz bardziej napięta. Publicznie trenera skrytykował Bruno Fernandes, zarzucając mu złe decyzje taktyczne. Nie jest tajemnicą, że posada Michaela Carricka wisi na włosku, a takie wypowiedzi ze strony piłkarzy wcale mu nie pomagają.

Mimo napiętych relacji w drużynie oraz fatalnych wyników Man United nie zamierza jeszcze zwolnić 45-latka. Cały czas ufają, że jest to odpowiednia osoba, aby wyprowadzić zespół z kryzysu. Z doniesień Bena Jacobsa i Alexa Crooka wynika, że w niedzielę Carrick usiądzie na ławce w starciu z Bournemouth.

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Od wyniku następnego spotkania zależy więc przyszłość szkoleniowca. W przypadku braku zwycięstwa niewykluczone, że cierpliwość władz klubu dobiegnie końca. W mediach od tygodni wymieniane są nazwiska potencjalnych następców. Wśród nich jednym z najpoważniejszych kandydatów jest Antonio Conte.

Carrick pracuje w klubie od stycznia. W pierwszym sezonie dokonał wręcz cudu, kończąc sezon w TOP 4 Premier League, co zapewniło Man United awans do Ligi Mistrzów. Łącznie prowadził zespół w 28 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 7 remisów i 7 porażek.