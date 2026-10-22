Głośno przed El Clasico! Mourinho ujawnił, co może ciążyć Realowi

12:49, 22. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Jose Mourinho zabrał głos przed El Clasico. Jak podaje "Marca", trener Realu Madryt zwrócił uwagę na krótszy czas odpoczynku przed starciem z FC Barceloną, które już w niedzielę.

Jose Mourinho
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wskazał problem Realu przed hitem z Barceloną

Jose Mourinho nie ukrywa, że spotkanie z FC Barceloną ma szczególny ciężar, ale stara się tonować nastroje przed jednym z najważniejszych meczów sezonu. Szkoleniowiec Realu Madryt podkreślił, że jego zespół musi podejść do rywalizacji z odpowiednim nastawieniem, bez nadmiernej pewności siebie. Jednocześnie wskazał na czynnik, który może mieć znaczenie w przygotowaniach do El Clasico.

– Przed El Clasico nie ma przesadnej pewności siebie. To po prostu kolejny mecz ligowy, chociaż różni się od wszystkich pozostałych. Kłamstwem byłoby twierdzić inaczej – powiedział Mourinho cytowany przez „Markę”.

Portugalczyk odniósł się również do kwestii regeneracji. Los Blancos rozegrali w środę spotkanie Ligi Mistrzów z RB Lipsk, zakończone zwycięstwem 4:1. Intensywny terminarz sprawia jednak, że czasu na odpoczynek przed ligowym klasykiem jest mniej, niż mogłaby sobie życzyć drużyna ze stolicy Hiszpanii.

– Przygotowujemy się. Na razie mamy o 24 godziny mniej czasu na regenerację, ale nieważne, damy radę – zaznaczył trener.

El Clasico tradycyjnie przyciąga uwagę kibiców na całym świecie, a wynik może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli La Liga. Mourinho nie zamierza jednak koncentrować się na okolicznościach ani szukać usprawiedliwień przed pierwszym gwizdkiem. Przekaz szkoleniowca jest jasny: mimo krótszego odpoczynku Real ma być gotowy na starcie z odwiecznym rywalem.

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