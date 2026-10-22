Głośno przed El Clasico! Mourinho ujawnił, co może ciążyć Realowi

Jose Mourinho zabrał głos przed El Clasico. Jak podaje "Marca", trener Realu Madryt zwrócił uwagę na krótszy czas odpoczynku przed starciem z FC Barceloną, które już w niedzielę.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wskazał problem Realu przed hitem z Barceloną

Jose Mourinho nie ukrywa, że spotkanie z FC Barceloną ma szczególny ciężar, ale stara się tonować nastroje przed jednym z najważniejszych meczów sezonu. Szkoleniowiec Realu Madryt podkreślił, że jego zespół musi podejść do rywalizacji z odpowiednim nastawieniem, bez nadmiernej pewności siebie. Jednocześnie wskazał na czynnik, który może mieć znaczenie w przygotowaniach do El Clasico.

– Przed El Clasico nie ma przesadnej pewności siebie. To po prostu kolejny mecz ligowy, chociaż różni się od wszystkich pozostałych. Kłamstwem byłoby twierdzić inaczej – powiedział Mourinho cytowany przez „Markę”.

Portugalczyk odniósł się również do kwestii regeneracji. Los Blancos rozegrali w środę spotkanie Ligi Mistrzów z RB Lipsk, zakończone zwycięstwem 4:1. Intensywny terminarz sprawia jednak, że czasu na odpoczynek przed ligowym klasykiem jest mniej, niż mogłaby sobie życzyć drużyna ze stolicy Hiszpanii.

– Przygotowujemy się. Na razie mamy o 24 godziny mniej czasu na regenerację, ale nieważne, damy radę – zaznaczył trener.

El Clasico tradycyjnie przyciąga uwagę kibiców na całym świecie, a wynik może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli La Liga. Mourinho nie zamierza jednak koncentrować się na okolicznościach ani szukać usprawiedliwień przed pierwszym gwizdkiem. Przekaz szkoleniowca jest jasny: mimo krótszego odpoczynku Real ma być gotowy na starcie z odwiecznym rywalem.