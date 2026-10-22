Lamine Yamal wierzy w Złotą Piłkę. Tak przygotował się na galę

Lamine Yamal szykuje się do gali Złotej Piłki. Jak przekazał dziennikarz Victor Navarro z COPE, gwiazda FC Barcelony wynajęła prywatny samolot i planuje imprezę, jeśli wygra.

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal szykuje się na wielki triumf

Lamine Yamal może wkrótce dołączyć do grona zdobywców jednej z najbardziej prestiżowych indywidualnych nagród w piłce nożnej. Skrzydłowy FC Barcelony znalazł się wśród głównych kandydatów do Złotej Piłki, a jego przygotowania do uroczystości wykraczają poza standardowy wyjazd na galę. Reprezentant Hiszpanii chce przeżyć ten wieczór w towarzystwie najbliższych, niezależnie od tego, jak zakończy się rywalizacja o trofeum.

Jak przekazał Victor Navarro z COPE, 19-latek miał wynająć prywatny samolot, którym do Londynu poleci wraz z bliskimi. Pozostali nominowani piłkarze Blaugrany oraz klubowa delegacja mają podróżować osobno. Sama organizacja wyjazdu pokazuje, jak dużym wydarzeniem jest dla młodego zawodnika tegoroczna gala.

Plany Lamine’a Yamala nie kończą się jednak na ceremonii. Według informacji źródła piłkarz przygotował również przyjęcie w Paryżu, które ma odbyć się w przypadku zdobycia Złotej Piłki. Byłaby to okazja do świętowania potencjalnego sukcesu z rodziną i przyjaciółmi. Na razie pozostaje jednak czekać na werdykt, bo sama obecność w gronie faworytów nie gwarantuje zwycięstwa.

Lamine Yamal zdobędzie Złotą Piłkę? Tak, to jego moment!

Nie, wygra Harry Kane

Triumfuje ktoś inny

Lamine Yamal musi jeszcze poczekać Tak, to jego moment!

Nie, wygra Harry Kane

Triumfuje ktoś inny

Lamine Yamal musi jeszcze poczekać 0 Votes

Konkurencja jest poważna. Wśród kandydatów wymienia się Harry’ego Kane’a, który imponował skutecznością w barwach Bayernu Monachium oraz Kyliana Mbappe. Lamine Yamal ma za sobą udany sezon w Barcelonie i sukcesy z reprezentacją Hiszpanii. Teraz przekona się, czy indywidualne osiągnięcia wystarczą, aby sięgnąć po najważniejsze wyróżnienie w swojej dotychczasowej karierze.

Zanim jednak odbędzie się gala, to przed reprezentantem Hiszpanii ważny mecz. Lamine Yamal już w niedzielę na Camp Nou z Barceloną zmierzy się w El Clasico z Realem Madryt. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.