Wisła Kraków czekała na to latami. Ważne wieści przed derbami

Cracovia przełamie bojkot i pojawi się na stadionie Wisły Kraków podczas derbów? TVP Sport przekazało, że kibice Pasów otrzymają mniej więcej dwa tysiące miejsc na trybunach.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Derby Krakowa z ważnym zwrotem akcji

Cracovia szykuje się do wyjątkowego spotkania w roli gościa. Jak informuje TVP Sport, zorganizowana grupa sympatyków Pasów ma wspierać drużynę podczas Derbów Krakowa, zaplanowanych na 6 listopada. Gospodarze przeznaczyli dla przyjezdnych cały sektor gości, co oznacza mniej więcej dwa tysiące wejściówek. To istotna zmiana w kontekście napiętej sytuacji na trybunach w ostatnich latach.

Wisła Kraków wróciła do PKO BP Ekstraklasy po czterech sezonach przerwy, a wraz z nią odżyły nadzieje na ponowne rozegranie derbowej rywalizacji w ligowej rzeczywistości. Ostatnie spotkanie tych zespołów na stadionie przy ulicy Reymonta z udziałem kibiców Cracovii odbyło się w listopadzie 2021 roku. Wówczas goście otrzymali tysiąc biletów.

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Ogólnie od 2023 roku środowisko kibicowskie pozostaje w konflikcie po tragicznych wydarzeniach w Radłowie. W efekcie sympatycy Wisły wielokrotnie nie byli wpuszczani na stadiony rywali, a niektóre grupy rezygnowały z wyjazdów do Krakowa. W tym sezonie na Synerise Arenie Kraków pojawili się między innymi kibice GKS-u Katowice i Wieczystej, ale nie wszystkie zaplanowane wizyty dochodziły do skutku.

Sprawa nabrała rozgłosu również po decyzji Legii Warszawa o niewpuszczeniu fanów Wisły na mecz. PZPN nałożył na stołeczny klub karę w wysokości 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez kibiców gości. Jeśli informacje TVP Sport się potwierdzą, derby mogą stać się ważnym sygnałem dla całego środowiska. Obecność fanów obu drużyn na trybunach nadałaby temu spotkaniu dodatkowy wymiar.