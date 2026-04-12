Chelsea rusza po reprezentanta Francji. W grze 60 mln funtów

PressFocus Na zdjęciu: Liam Rosenior

Maghnes Akliouche łączony z Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League. Ostatnia forma londyńczyków pozostawia wiele do życzenia. W czterech ostatnich spotkaniach ligowych The Blues ponieśli aż trzy porażki. Zespół prowadzony przez Liama Roseniora ma jednak wciąż o co grać. Chelsea awansowała do półfinału Pucharu Anglii, w którym zmierzy się z Leeds United na legendarnym Wembley.

Choć letnie okno transferowe jeszcze się nie rozpoczęło, rywalizacja o czołowych zawodników już trwa. Jak informuje „Media Foot”, Chelsea dołączyła do wyścigu o Maghnesa Akliouche’a z AS Monaco. 24-letni skrzydłowy rozgrywa znakomity sezon i przyciąga uwagę największych klubów. W 38 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst.

Już wcześniej Akliouche znalazł się na liście życzeń m.in. Manchesteru United oraz Liverpoolu. Według doniesień, Chelsea przygotowuje się do rozmów z otoczeniem zawodnika. Choć Monaco nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą, oferta na poziomie około 60 milionów funtów mogłaby skłonić francuski klub do zmiany stanowiska.

Akliouche najczęściej występuje na prawym skrzydle, ale z powodzeniem może grać również jako ofensywny pomocnik. Jego technika, dynamika i kreatywność sprawiają, że jest niezwykle trudny do zatrzymania dla obrońców. Zawodnik ma już na koncie siedem występów w seniorskiej reprezentacji Francji i walczy o miejsce w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.