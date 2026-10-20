Man City dostanie gigantyczną karę. Spełni się czarny scenariusz

Manchester City czeka na ostateczny werdykt w sprawie nieprawidłowości finansowych w Premier League. Jak donosi Daily Mail, Obywatele unikną automatycznego spadku. Dostaną jednak ujemne punkty, które sprawią, że i tak nie zdołają się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City nad przepaścią. Dotkliwa kara w drodze

Manchester City nie tak dawno usłyszał wyrok ws. nieprawidłowości finansowych w Premier League. Postawiono im aż 115 zarzutów, z czego zostali uznani za winnych w przypadku 114 z nich. Obecnie czekają na rozwój wydarzeń, ponieważ nie otrzymali jeszcze żadnej kary. Wygląda jednak na to, że jest to tylko kwestia czasu. Co więcej, kara wcale nie będzie mała, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie unikną spadku z ligi.

Daily Mail informuje, że Man City na pewno uniknie automatycznego spadku z Premier League. Nie zostaną zdegradowani do niższej ligi. Natomiast kara ujemnych punktów ma być tak duża, że nie będą w stanie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

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To jednak dopiero początek złych wieści dot. przyszłości klubu z Etihad Stadium. Na jednej karze na pewno się nie skończy. The Citiziens mają dostać również ujemne punkty w dwóch kolejnych sezonach. Niewykluczone, że taki scenariusz prędzej czy później skończy się grą w League Two.

Trudno przewidzieć, jaka będzie przyszłość jednego z najlepszych obecnie klubów w Anglii. Ewentualny spadek do Championship z pewnością poniesie za sobą konsekwencję w postaci odejść najważniejszych zawodników. Co ciekawe, w tym sezonie po 7. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli. Za wyniki zespołu odpowiada Enzo Maresca, który latem zastąpił Pepa Guardiolę. Hiszpan ustąpił ze stanowiska po dziesięciu latach.