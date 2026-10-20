Yamal porównywany do Messiego. Zdecydowana reakcja Enrique

Paris Saint-Germain zagra z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. Luis Enrique dostał pytanie o porównanie Lamine'a Yamala do Leo Messiego. Odpowiedź trenera była bardzo wymowna.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Enrique odrzuca porównania Yamala do Messiego

Już za tydzień odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której poznamy zdobywcę Złotej Piłki. Jednym z głównych faworytów do zgarnięcia nagrody jest Lamine Yamal. Nastolatek jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a jednocześnie nadzieją Katalończyków na przyszłość. Bardzo często wychowanek FC Barcelony jest porównywany do legendarnego Leo Messiego. Z takimi porównaniami nie zgadza się Luis Enrique.

Szkoleniowiec Paris Saint-Germain przed spotkaniem z Blaugraną stwierdził, że Messi to najlepszy piłkarz na świecie, więc nie można porównywać z nim innych zawodników. Pochwalił jednak Yamala za to, że nie próbuje nikogo na siłę naśladować, lecz stara się być najlepszą wersją siebie.

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– Porównania Yamala do Messiego? Nie można porównywać żadnego piłkarza do Messiego. To najlepszy zawodnik w historii. To, co Lamine robi naprawdę dobrze, to fakt, że chce być po prostu sobą. Chce być najlepszą wersją Lamine’a Yamala, a nie kolejnym Messim. Jest bardzo inteligentnym zawodnikiem – mówił na konferencji prasowej Luis Enrique, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Yamal udowadnia, że jest w wybitnej formie. Łącznie ma na swoim koncie 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 9 bramek i zanotował 10 asyst. Choć to dopiero początkowa faza sezonu, ma już połowę goli i asyst z poprzedniej kampanii.