Yamal porównywany do Messiego. Zdecydowana reakcja Enrique

08:29, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Paris Saint-Germain zagra z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. Luis Enrique dostał pytanie o porównanie Lamine'a Yamala do Leo Messiego. Odpowiedź trenera była bardzo wymowna.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Enrique odrzuca porównania Yamala do Messiego

Już za tydzień odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której poznamy zdobywcę Złotej Piłki. Jednym z głównych faworytów do zgarnięcia nagrody jest Lamine Yamal. Nastolatek jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a jednocześnie nadzieją Katalończyków na przyszłość. Bardzo często wychowanek FC Barcelony jest porównywany do legendarnego Leo Messiego. Z takimi porównaniami nie zgadza się Luis Enrique.

Szkoleniowiec Paris Saint-Germain przed spotkaniem z Blaugraną stwierdził, że Messi to najlepszy piłkarz na świecie, więc nie można porównywać z nim innych zawodników. Pochwalił jednak Yamala za to, że nie próbuje nikogo na siłę naśladować, lecz stara się być najlepszą wersją siebie.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Porównania Yamala do Messiego? Nie można porównywać żadnego piłkarza do Messiego. To najlepszy zawodnik w historii. To, co Lamine robi naprawdę dobrze, to fakt, że chce być po prostu sobą. Chce być najlepszą wersją Lamine’a Yamala, a nie kolejnym Messim. Jest bardzo inteligentnym zawodnikiem – mówił na konferencji prasowej Luis Enrique, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Yamal udowadnia, że jest w wybitnej formie. Łącznie ma na swoim koncie 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 9 bramek i zanotował 10 asyst. Choć to dopiero początkowa faza sezonu, ma już połowę goli i asyst z poprzedniej kampanii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości