90 milionów euro za gwiazdę Borussii?! Liverpool ma konkretny plan

Liverpool rozgląda się za wzmocnieniem środka pola i może przygotować 90 milionów euro na Felixa Nmechę z Borussii Dortmund. O zainteresowaniu Niemcem informuje CaughtOffside.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool chce uprzedzić konkurencję

Liverpool szuka sposobu na zwiększenie jakości w drugiej linii, a na liście rozważanych kandydatów znalazł się Felix Nmecha. Pomocnik Borussii Dortmund ma być alternatywą dla Alexa Scotta z Bournemouth, którego wycena może skutecznie odstraszyć angielskiego giganta. Według wieści CaughtOffside klub z Anfield bierze pod uwagę ofertę sięgającą 90 milionów euro za niemieckiego zawodnika.

Przeszkodą pozostaje jednak stanowisko Borussii Dortmund. Klub zabezpieczył przyszłość Nmechy nowym kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku i nie zamierza łatwo rezygnować z pomocnika. Wysoka propozycja mogłaby skłonić działaczy do ponownego rozważenia sytuacji. Niemniej na ten moment nie ma informacji o złożeniu formalnej oferty przez Liverpool.

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Nmecha ma atuty, które mogą przemawiać za jego transferem do Premier League. Potrafi występować zarówno w środku pola, jak i na bardziej ofensywnej pozycji, a jego warunki fizyczne oraz umiejętność odbioru piłki zwiększają wachlarz możliwości taktycznych. Niemiec zna też angielskie realia, ponieważ rozwijał się w akademii Manchesteru City i zaliczył trzy występy w pierwszym zespole tego klubu.

Liverpool musi jednocześnie rozważyć, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie walka o Scotta. Bournemouth może oczekiwać za 23-latka nawet 110-115 milionów funtów, a zainteresowanie pomocnikiem wykazuje również Chelsea. W gronie alternatyw znajduje się ponadto Lamine Camara z AS Monaco. Ostateczny wybór będzie zależał od warunków finansowych i gotowości klubów do negocjacji.