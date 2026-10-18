Arteta nie gryzł się w język po wygranej Arsenalu. Wskazał problem

Arsenal pokonał Nottingham Forest (1:0), ale Mikel Arteta nie ukrywał, że jego zespół powinien wygrać wyżej. Trener Kanonierów zwrócił zatem uwagę na problem ze skutecznością.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta ostrzegł Arsenal po zwycięstwie

Arsenal długo musiał szukać sposobu na przełamanie defensywy rywali. Decydujący cios zadał dopiero w 80. minucie Noni Madueke, zapewniając Londyńczykom zwycięstwo. Mikel Arteta docenił zdobycie trzech punktów, lecz jednocześnie podkreślił, że przy lepszym wykończeniu akcji jego drużyna mogła wcześniej rozstrzygnąć losy spotkania.

– Zrobiliśmy coś, czego nie udało nam się zrobić na tym stadionie przez dwa poprzednie sezony, czyli wygraliśmy mecz – powiedział trener cytowany przez Sky Sports.

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Hiszpan zaznaczył, że Arsenal musiał wykazać się cierpliwością, ponieważ brak szybkiego gola dodawał przeciwnikom wiary w korzystny rezultat. – Wiedzieliśmy, że przewaga będzie niewielka, jeśli nie otworzymy gry znacznie wcześniej, a mieliśmy ku temu dwie okazje. Im dłużej trwa gra, tym bardziej wierzą i wtedy trzeba podejmować większe ryzyko, a wtedy gra może się załamać. W każdym razie rozmawialiśmy o tym. Musieliśmy być bardzo cierpliwi, nie popadając w frustrację – tłumaczył Arteta.

Trener Kanonierów nie miał jednak wątpliwości, że jego podopieczni powinni lepiej wykorzystać stworzone sytuacje. – Trudno było stworzyć im dobre okazje. A kiedy już się pojawią, musimy je wykorzystać. Mieliśmy jeszcze trzy okazje w meczu, które powinny były zostać wykorzystane na bramkę. I nie tylko celne, ale wręcz powinny być gole. Na tym polega różnica, że trzeba być skutecznym – podsumował Hiszpan.

Zwycięstwo nad Nottingham Forest pozwoliło Arsenalowi dopisać trzy punkty, ale wypowiedź Artety pokazuje, że sam wynik nie zamyka tematu. Jeśli w przyszłości Londyńczycy chcą unikać nerwowych końcówek, muszą zamieniać przewagę i okazje na gole znacznie wcześniej.