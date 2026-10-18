Manchester United znów zawiódł. Carrick widzi jednak światełko w tunelu

Man Utd zremisował z Leeds United (1:1), przedłużając serię bez zwycięstwa do sześciu spotkań. Michael Carrick mimo straty punktów dostrzegł pozytywy w grze swojego zespołu.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wciąż bez przełamania

Man Utd nie zdołał przełamać niekorzystnej passy, ale trener Czerwonych Diabłów nie zamierzał sprowadzać oceny występu wyłącznie do wyniku. Michael Carrick zwrócił uwagę na zaangażowanie piłkarzy i organizację gry w defensywie. Jego zdaniem drużyna pokazała oznaki poprawy. W każdym razie wciąż nie wszystko funkcjonowało tak, jak powinno.

– To zdecydowanie był krok w dobrym kierunku. Jeśli jest jakaś słabość, to wyjdzie na jaw już dziś – powiedział menedżer Manchesteru United w rozmowie ze Sky Sports.

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– Przed meczem czułem, że zawodnicy są na to gotowi. Nie było idealnie. Nasza pewność siebie nie jest ogromna, ale zawodnicy starali się robić to, co trzeba. W niektórych momentach wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Broniliśmy się naprawdę dobrze jako drużyna – ocenił Anglik.

Carrick pochwalił również rywali, podkreślając, że Leeds United postawiło jego zespołowi trudne warunki. – Podziękowania należą się Danielowi Farke i jego zespołowi. To bardzo dobra drużyna. Testują Cię i zadają mnóstwo pytań. Jeśli nie jesteś na to gotowy, to Cię zdemaskują. Uważam, że chłopaki sprostali zadaniu – podsumował trener.

Remis nie zakończył złej serii Man Utd. Niemniej trener szuka w nim punktu wyjścia do poprawy wyników. Ekipa z Old Trafford po raz ostatni ze zwycięstwa cieszyła się 10 września, gdy pokonała Sabah Baku (4:0) w Lidze Mistrzów.