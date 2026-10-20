Ronaldo ukarany! Portugalska federacja wydała wyrok

08:12, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przez co został ukarany przez rodzimą federację. Kara nie jest jednak wysoka. Można nawet rzec, że jest wyjątkowo niska.

Cristiano Ronaldo
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia ukarała Ronaldo. Uniknął długiego zawieszenia

Reprezentacja Portugalii na przełomie września i października rozegrała cztery mecze w Lidze Narodów pod wodzą nowego selekcjonera. Jorge Jesus rozpoczął swoją kadencję od czterech zwycięstw. Więcej niż o samych wynikach mówi się jednak o konflikcie z Cristiano Ronaldo. Ze względu na napięte relacje pomiędzy trenerem a zawodnikiem, 41-latek zdecydował się samowolnie opuścić zgrupowanie drużyny narodowej.

Od razu było wiadomo, że Ronaldo nie uniknie kary za swoje zachowanie. Jakiś czas temu jeden z prawników w rozmowie z A Bola przyznał, że legendarny piłkarz może zostać zawieszony nawet na sześć miesięcy. Natomiast pod uwagę mogą być wzięte inne czynniki, które zmniejszą karę.

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Portugalska federacja długo analizowała sprawę, ale w końcu wydała ostateczny wyrok. Cristiano Ronaldo został zawieszony na okres trzydziestu dni. Otrzymał także karę finansową w wysokości 255 euro. Trzeba przyznać, że grzywna ani trochę nie robi wrażenia, biorąc pod uwagę zarobki piłkarza.

Co ciekawe, Ronaldo będzie mógł zagrać w najbliższych meczach Ligi Narodów. Ponad połowa zawieszenia już minęła, więc jeśli Jorge Jesus uzna, że chce powołać 41-latka, może to zrobić bez problemu. Portugalczycy w listopadzie zagrają z Danią oraz Walią.

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