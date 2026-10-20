Ronaldo ukarany! Portugalska federacja wydała wyrok

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przez co został ukarany przez rodzimą federację. Kara nie jest jednak wysoka. Można nawet rzec, że jest wyjątkowo niska.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia ukarała Ronaldo. Uniknął długiego zawieszenia

Reprezentacja Portugalii na przełomie września i października rozegrała cztery mecze w Lidze Narodów pod wodzą nowego selekcjonera. Jorge Jesus rozpoczął swoją kadencję od czterech zwycięstw. Więcej niż o samych wynikach mówi się jednak o konflikcie z Cristiano Ronaldo. Ze względu na napięte relacje pomiędzy trenerem a zawodnikiem, 41-latek zdecydował się samowolnie opuścić zgrupowanie drużyny narodowej.

Od razu było wiadomo, że Ronaldo nie uniknie kary za swoje zachowanie. Jakiś czas temu jeden z prawników w rozmowie z A Bola przyznał, że legendarny piłkarz może zostać zawieszony nawet na sześć miesięcy. Natomiast pod uwagę mogą być wzięte inne czynniki, które zmniejszą karę.

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Portugalska federacja długo analizowała sprawę, ale w końcu wydała ostateczny wyrok. Cristiano Ronaldo został zawieszony na okres trzydziestu dni. Otrzymał także karę finansową w wysokości 255 euro. Trzeba przyznać, że grzywna ani trochę nie robi wrażenia, biorąc pod uwagę zarobki piłkarza.

Co ciekawe, Ronaldo będzie mógł zagrać w najbliższych meczach Ligi Narodów. Ponad połowa zawieszenia już minęła, więc jeśli Jorge Jesus uzna, że chce powołać 41-latka, może to zrobić bez problemu. Portugalczycy w listopadzie zagrają z Danią oraz Walią.