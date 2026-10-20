Laporta wbił szpilkę w Real Madryt. Poszło o Mbappe

FC Barcelona w najbliższy weekend zagra z Realem Madryt. Joan Laporta w rozmowie z L'Equipe podgrzał atmosferę przed El Clasico. Wbił szpilkę w rywala, nawiązując do transferu Kyliana Mbappe.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta podgrzał atmosferę przed El Clasico

FC Barcelona w dwóch poprzednich sezonach była zdecydowanie lepsza niż Real Madryt. Katalończycy zdominowali krajowe podwórko, wygrywając dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii, a także sięgnęli po Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Lepiej radzili sobie również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W tym sezonie wypracowali sobie już solidną przewagę nad Los Blancos w walce o kolejny mistrzowski tytuł.

Eksperci są przekonani, że problemy Realu rozpoczęły się w momencie, gdy do klubu trafił Kylian Mbappe. Przypomnijmy, że Francuz dołączył do zespołu latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z PSG. Od tego momentu Królewscy nie wygrali żadnego znaczącego trofeum.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W najbliższy weekend Barcelona i Real zmierzą się w pierwszym El Clasico w tym sezonie. Przed bezpośrednim meczem atmosferę podgrzał Joan Laporta. Prezydent katalońskiego klubu uważa, że problemem Los Blancos jest zbyt wiele kogutów w jednym kurniku. Jego wypowiedź nawiązywała nie tylko do Kyliana Mbappe, ale również Jude’a Bellinghama, a także Viniciusa Juniora.

– Nie może być kilku kogutów w jednym kurniku. To nigdy się nie sprawdza. W piłce nożnej najważniejsze są kolektyw i duch zespołu. Jeśli tego brakuje, żaden projekt nie zakończy się sukcesem – wypalił Joan Laporta.

El Clasico odbędzie się w niedzielę (25 października) o godzinie 21:00 na Spotify Camp Nou. Wcześniej obie drużyny rozegrają mecz w Lidze Mistrzów. Madrytczycy zmierzą się z RB Lipsk, a Barcelona z Paris Saint-Germain.