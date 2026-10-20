Korona Kielce szuka trenera. Trzy nazwiska na liście życzeń

Korona Kielce zwolniła Jacka Zielińskiego. Obecnie trwają poszukiwania nowego trenera. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że na liście życzeń są trzy nazwiska. Wśród nich m.in. Pavol Stano.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Trzech kandydatów na nowego trenera Korony Kielce

Korona Kielce była jednym z największych zaskoczeń podczas letniego okna transferowego. Złocisto-Krwiści wydali na wzmocnienia ponad 6 milionów euro, ściągając ciekawych zawodników. Do zespołu dołączyli m.in. Patrik Hellebrand, Camilo Mena, Ondrej Lingr, Michael Ameyaw czy Kamil Jakubczyk. Początek sezonu w ich wykonaniu był całkiem dobry, lecz w ostatnim czasie wyniki znacząco się pogorszyły.

Trzy porażki w ostatnich czterech ligowych meczach sprawiły, że władze klubu zdecydowały się na rozstanie z Jackiem Zielińskim. Obecnie trwają poszukiwania nowego trenera. Jak donosi serwis Meczyki.pl, w grę wchodzą trzy kandydatury, z czego dwie to polscy trenerzy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, w kręgu zainteresowań Korony Kielce jest na pewno Robert Kolendowicz, a więc były opiekun Pogoni Szczecin, którą prowadził w latach 2024-2025. Obecnie pozostaje bez pracy. Drugim kandydatem ma być Pavol Stano, czyli były piłkarz Złocisto-Krwistych, dla których występował w latach 2010-2014. Ostatnio prowadził MSK Żylina, z którą rozstał się w sierpniu tego roku.

Trzecie nazwisko nie zostało ujawnione, lecz wiadomo, że chodzi o trenera z Polski. Na pewno nie jest nim Maciej Skorża, lecz źródło sugeruje, że również jest obecnie bez pracy. Wśród wolnych szkoleniowców z Polski dostępni są m.in. Czesław Michniewicz i Michał Probierz.

Na ten moment po 11. kolejkach Korona Kielce zajmuje 9. miejsce w tabeli. W weekend zmierzą się z GKS-em Katowice, a następnie w Pucharze Polski powalczą o awans do następnej rundy z Polonią Warszawa.