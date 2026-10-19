Hansi Flick rozpędził Barcelonę. El Clasico może przejść do historii

FC Barcelona zachwyca na starcie sezonu i może przejść do historii La Liga. Jak podaje profil Opta Jose na platformie X, stawką zbliżającego się El Clasico będzie rekord.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Takiej Barcelony dawno nie było!

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka nie zwalnia tempa. Katalończycy wygrali wszystkie dziewięć dotychczasowych spotkań ligowych, a ostatnio rozbili Real Betis (5:2). Tym samym wyrównali osiągnięcie Realu Madryt z sezonu 1968/69, gdy Królewscy również rozpoczęli rozgrywki od dziewięciu zwycięstw. Teraz przed Blaugraną szansa, aby zapisać się w historii samodzielnie. Wystarczy pokonać odwiecznego rywala w niedzielnym El Clasico.

Imponująca jest nie tylko passa zwycięstw, ale również sposób, w jaki FC Barcelona zdobywa punkty. Blaugrana pokonała między innymi Athletic Bilbao, Valencię, Sevillę, Getafe i Betis. W większości tych spotkań wygrywała różnicą co najmniej dwóch bramek, a regularność w ofensywie pozwala Barcelonie budować przewagę nad konkurencją. Jedynym z wymienionych rywali, któremu Katalończycy strzelili mniej niż trzy gole, był zespół z San Mames, pokonany 2:0.

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Liczby robią jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzymy na bilans bramkowy. ekipa z Camp Nou zdobyła 39 bramek i straciła zaledwie dziewięć, co daje różnicę +30. Średnio trafia do siatki rywali na poziomie 4,33 goli na mecz. Jak podkreśla profil Opta Jose na platformie X, tak skuteczny początek rozgrywek należy do wyjątkowych osiągnięć w historii klubu. Zespół Flicka nawiązuje do ofensywnych wyników, które wcześniej oglądano w futbolu sprzed wielu dekad.

9 – El Barcelona se ha convertido en el segundo equipo que gana sus primeros nueve partidos de una temporada en toda la historia de LaLiga, tras el Real Madrid en la 1968/69.



⚽ Además, el Barça ha marcado 39 goles, el segundo registro goleador más alto de un equipo tras sus… https://t.co/rgNPtgI3s7 pic.twitter.com/VJW0wgHzRV — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2026

Zanim jednak dojdzie do starcia z Realem Madryt, Barcelonę czeka poważny sprawdzian w Lidze Mistrzów. We wtorek Katalończycy zmierzą się na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych kolejkach europejskich rozgrywek pozwalają im przystąpić do tego spotkania z pewnością siebie. Później uwaga przeniesie się na El Clasico, w którym stawką będzie nie tylko prestiż, ale także historyczny, dziesiąty ligowy triumf z rzędu na otwarcie sezonu.