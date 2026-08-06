Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Marcus Haglind-Sangre na dłużej w Wiśle Płock

Wisła Płock tego lata przeszła sporą przebudowę. Władze klubu włożyły mnóstwo pracy, aby jak najlepiej sporządzić kadrę na trwający już sezon PKO Ekstraklasy. Jak się okazuje, Nafciarze w ostatnich tygodniach negocjowali ważną sprawę, która zakończyła się powodzeniem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o przedłużeniu kontraktu z Marcusem Haglindem-Sangre.

Doświadczony obrońca został obdarzony sporym zaufaniem. Jego nowy kontrakt z Wisłą Płock będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Szwed od ponad dwóch lat występuje na polskich boiskach i dziś jest liderem defensywy Nafciarzy. Przedłużenie kontraktu z 31-latkiem to wspaniała wiadomość dla kibiców tego klubu.

Dla Wisły Płock zatrzymanie Marcusa Haglinda-Sangre było jednym z najważniejszych ruchów tego lata. Nafciarze chcą budować stabilny zespół, który będzie w stanie skutecznie rywalizować na poziomie PKO Ekstraklasy, a pozostawienie w drużynie tak doświadczonego zawodnika ma być jednym z fundamentów tego planu. Szwed nie tylko zapewnia odpowiednią jakość na boisku, ale również pełni ważną rolę w szatni.

Marcus Haglind-Sangre rozegrał łącznie 85 spotkań w koszulce Wisły Płock. Doświadczony Szwed zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.