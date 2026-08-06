Rodri może odejść, a Man City już działa. Nadchodzi wielka zmiana

Manchester City szykuje ogromne zmiany w środku pola. Ekipa z Premier League może w końcówce letniego okna transferowego sprowadzić nawet trzech nowych pomocników.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City szykuje transferową rewolucję

Manchester City nie zamierza biernie obserwować sytuacji kadrowej i już przygotowuje plan awaryjny na ostatnie tygodnie letniego okna transferowego. Jak informuje Manchester Evening News, Enzo Maresca oraz działacze klubu są gotowi przeprowadzić dużą przebudowę drugiej linii, a liczba nowych twarzy w środku pola może sięgnąć nawet trzech zawodników.

Pierwszym ruchem The Citizens ma być pozyskanie Ayyouba Bouaddiego z Lille. Utalentowany Francuz jest bardzo blisko przeprowadzki na Etihad Stadium i według ostatnich wieści jego transfer powinien zostać zrealizowany niezależnie od dalszych wydarzeń na rynku.

Sytuacja może jednak nabrać tempa, jeśli Manchester City straci któregoś z obecnych pomocników. Klub jest przygotowany na takie scenariusze i chce natychmiast reagować, sprowadzając zawodników mogących bezpośrednio zastąpić odchodzące gwiazdy.

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Największe emocje wzbudza przyszłość Rodriego. Hiszpan znajduje się na radarze Barcelony, która po zmianie sytuacji wokół jego potencjalnego transferu do Realu Madryt miała mocno przyspieszyć działania. Ewentualne odejście zdobywcy Złotej Piłki byłoby dla The Citizens ogromnym ciosem i wymagałoby znalezienia klasowego następcy.

Niepewna pozostaje również sytuacja Tijjaniego Reijndersa. Holenderski pomocnik wzbudza zainteresowanie innych klubów Premier League oraz zagranicznych zespołów. Według źródła wśród zainteresowanych znajdują się między innymi Nottingham Forest i Newcastle, a także Galatasaray.

Manchester City stoi więc przed bardzo ważnym momentem. Klub musi jednocześnie zabezpieczyć przyszłość środka pola i odpowiednio zareagować na ruchy rywali.