FC Barcelona zapytała o napastnika Manchesteru United. Szybka odpowiedź

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Benjamin Sesko nie dla Barcelony

FC Barcelona cały czas poszukuje nowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Kandydatem numer jeden na następcę naszego rodaka jest Julian Alvarez. Rozmowy z Atletico Madryt w sprawie pozyskania argentyńskiego snajpera nie przynoszą jednak oczekiwanych efektów. W związku z tym mistrzowie Hiszpanii zaczęli analizować inne opcje na rynku transferowym.

Jedną z nich ma być Benjamin Sesko, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Według dziennikarza Barcelona skontaktowała się z Manchesterem United, aby sprawdzić możliwość sprowadzenia 23-letniego napastnika. Angielski klub nie zamierza jednak sprzedawać Słoweńca, a sam zawodnik również chce pozostać na Old Trafford, dlatego Katalończycy muszą szukać dalej.

Sesko reprezentuje barwy ekipy Czerwonych Diabłów od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford z Lipska za blisko 80 milionów euro. Reprezentant Słowenii w poprzednim sezonie Premier League rozegrał 30 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co zabezpiecza interesy angielskiego giganta.