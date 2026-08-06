Man United ma nowy cel transferowy. Liczy na promocyjną cenę

Manchester United chce sprowadzić nowego lewego obrońcę i zainteresował się Antoneem Robinsonem. Angielski klub liczy, że pozyska 28-letniego Amerykanina w rozsądnej cenie - podaje stacja talkSPORT.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antonee Robinson

Antonee Robinson łączony z Manchesterem United

Manchester United jest bardzo aktywny podczas letniego okienka transferowego, sprowadzając między innymi Andreya Santosa oraz Youriego Tielemansa. W ten sposób Czerwone Diabły wzmocniły środek pola, jednak trener Michael Carrick liczy jeszcze na pozyskanie zawodnika, który podniesie jakość gry na pozycji lewego obrońcy.

Od dłuższego czasu na szczycie listy życzeń angielskiego giganta znajduje się Lewis Hall, lecz negocjacje z Newcastle United zapowiadają się niezwykle trudno. Sroki oczekują bowiem za swoją gwiazdę nawet 60-70 milionów euro.

Jak informuje stacja „talkSPORT”, alternatywą dla 21-letniego Anglika jest Antonee Robinson z Fulham. Władze Manchesteru United wierzą, że reprezentanta Stanów Zjednoczonych uda się sprowadzić za rozsądną kwotę, niższą od ceny Halla. Mówi się o transakcji opiewającej na 25-40 milionów euro.

Robinson występuje w aktualnym zespole od sierpnia 2020 roku, kiedy przeniósł się na Craven Cottage z Wiganu Athletic za nieco ponad dwa miliony euro. Wychowanek Evertonu w poprzednim sezonie Premier League rozegrał 22 spotkania i zdobył 1 bramkę. Kontrakt 28-letniego lewego obrońcy z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.