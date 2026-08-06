Arsenal szykuje propozycję za angielskiego stopera. To byłby głośny ruch

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ezri Konsa coraz bliżej Arsenalu

Arsenal podczas obecnego letniego okienka transferowego chce jeszcze sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Mistrz Premier League zamierza obronić tytuł, a także powalczyć o triumf w Lidze Mistrzów. Zdaniem szkoleniowca drużyny Kanonierów – Mikela Artety – pozyskanie stopera z najwyższej półki będzie kluczowe dla zwiększenia jakości oraz głębi składu przed wymagającym sezonem.

Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, na szczycie listy życzeń Arsenalu znajduje się Ezri Konsa. 28-letni defensor od kilku kampanii prezentuje wysoką formę w barwach Aston Villi. Londyńczycy mieli już skontaktować się z władzami klubu z Birmingham i poznać ich oczekiwania finansowe. Teraz przygotowują oficjalną ofertę, licząc się z wydatkiem przekraczającym 70 milionów euro.

Etatowy reprezentant Anglii, który rozegrał dobry mundial, z powodzeniem występuje w aktualnym zespole od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park z Brentfordu za blisko 15 milionów euro. Doświadczony stoper ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Włodarze Aston Villi chcą zatrzymać jednego ze swoich liderów, jednak są gotowi rozważyć sprzedaż w przypadku otrzymania odpowiednio wysokiej propozycji.