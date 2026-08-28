Arsenal ruszył po gwiazdę Realu Madryt. Rozmowy już trwają

16:40, 28. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  talkSPORT

Arsenal niespodziewanie zwrócił uwagę na Endricka i rozpoczął rozmowy dotyczące możliwego transferu napastnika Realu Madryt. Londyńczycy chcą sprawdzić stanowisko giganta.

Mikel Arteta
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fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zmienia plan. Nowy cel transferowy z Realu Madryt

Arsenal po nieudanej próbie pozyskania Viniciusa Juniora miał skierować uwagę na innego brazylijskiego zawodnika Realu Madryt. Tym razem na radarze londyńskiego klubu znalazł się Endrick, którego przyszłość w stolicy Hiszpanii od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie największych europejskich zespołów.

Jak informuje talkSPORT, Kanonierzy przeprowadzili już wstępne rozmowy, aby zbadać możliwość sprowadzenia 20-letniego napastnika jeszcze tego lata. Arsenal ma być gotowy wykonać kolejny krok i sprawdzić, czy wicemistrz La Liga byłby skłonny rozważyć oficjalną ofertę za Brazylijczyka.

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Sytuacja Endricka nie jest jednak prosta. Młody piłkarz tego lata znalazł się już na celowniku innych klubów, w tym Liverpoolu. Powodem jest ogromna konkurencja w ofensywie Realu oraz niepewność dotycząca jego pozycji w zespole.

Po przyjściu Carlosa Espiego rywalizacja o miejsce w składzie zrobiła się jeszcze większa. Nowy zawodnik szybko zaznaczył swoją obecność, zdobywając bramkę w inauguracyjnym spotkaniu ligi hiszpańskiej przeciwko Espanyolowi.

Według medialnych wieści Jose Mourinho nie zamierza jednak łatwo rezygnować z Endricka. Portugalski szkoleniowiec, podobnie jak władze Królewskich, ma opowiadać się za pozostaniem Brazylijczyka w klubie.

Arsenal może zatem spróbować wykorzystać transferowe zamieszanie wokół 20-latka, ale droga do sprowadzenia jednego z najbardziej utalentowanych brazylijskich napastników zapowiada się wyjątkowo trudna.

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