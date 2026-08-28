Jop wskazał słaby punkt Wieczystej. Wisła może to wykorzystać

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed derbami. Zwrócił uwagę na problem Wieczystej

Wisła Kraków w sobotę stanie przed kolejnym ligowym wyzwaniem, a jej przeciwnikiem będzie Wieczysta Kraków. Mariusz Jop podczas konferencji prasowej zrelacjonowanej przez serwis WislaPortal.pl szczegółowo odniósł się do charakterystyki zespołu prowadzonego obecnie przez Zeljko Kopicia.

– To co obserwowaliśmy i to co wiemy, Wieczysta od dłuższego czasu, jeżeli sprowadza zawodników, to są to na pewno piłkarze o dużej wartości, o dużych umiejętnościach indywidualnych, natomiast są to często piłkarze o takim profilu mocno ofensywnym. I to widać w ich grze, że na pewno wolą być w posiadaniu piłki. Wolą kontrolować mecz poprzez posiadanie właśnie. Nie za bardzo lubią bronić, jako zespół. Oczywiście była pewna specyfika bronienia, jeżeli chodzi o trenera Moskala. Do końca teraz nie wiemy, jakie korekty zrobi nowy trener Wieczystej – mówił szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

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Trener Wisły został również zapytany o plan na spotkanie z Żółto-czarnymi. – To co ja chcę, to nie ma żadnego znaczenia. Wieczysta ma swoją strategię, będzie miała swoją strategię na ten mecz. My mamy swoją i oczywiście to zależy od tego kto przejmie inicjatywę. I kto narzuci swoje warunki gry, więc jakby tutaj moje życzenia nie mają znaczenia większego – stwierdził Jop.

Trener 13-krotnych mistrzów Polski nie ukrywa, że końcówki meczów Wieczystej mogą mieć w derbach duże znaczenie.

– To jest zawsze cenne, natomiast oczywiście w meczu z Wieczystą będzie bardzo ważne. I też będzie bardzo ważne dla zawodników, którzy wejdą z ławki – przyznał Jop.

Ważnym znakiem zapytania pozostaje wpływ nowego szkoleniowca Wieczystej na zespół. – Wiemy jaki styl gry preferuje, mniej więcej jak broni. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że tego czasu trener nie miał dużo. I też wiemy, jak to zazwyczaj działa. Oczywiście jest to jakiś impuls dodatkowy dla zawodników, natomiast często w sytuacjach zmęczenia, w sytuacjach kiedy ten mecz się toczy, to wraca się do pewnych przyzwyczajeń, które były wcześniej. I myślę, że nawet mimo tego, że trener może narzucić jakieś swoje zasady, no to w pewnym momencie tego meczu wrócą przyzwyczajenia z ostatniego okresu pracy trenera Moskala – zaznaczył trener Wisły.

Sobotnia rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30. Białą Gwiazda podejdzie do tej potyczki po zremisowanym starciu z Pogonią Szczecin (2:2).