LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso łączony z pracą w Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Trudno właściwie zbyt wiele dobrego powiedzieć o postawie The Reds, którzy przecież mieli bronić mistrzostwa Anglii oraz walczyć o triumf w Lidze Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że takie plany będzie trzeba odłożyć przynajmniej do przyszłych rozgrywek.

Niemniej postawa podopiecznych Arne Slota może być rozczarowująca jeszcze bardziej przez fakt, że drużyna latem została wzmocniona za wiele dziesiątek milionów euro. Właściwie pobito wszelkie rekordy sprowadzając chociażby Floriana Wirtza i Alexandra Isaka. Dlatego też coraz częściej mówi się, że po sezonie trener rodem z Holandii pożegna się z posadą szkoleniowca. Liverpool już kilkukrotnie miał zwolnić Slota w tym sezonie, ale trudno spodziewać się tego ruchu na finiszu.

Ostatnio media głośno spekulowały jednak już nawet nt. potencjalnego następcy Arne Slota. Głównym faworytem jest Xabi Alonso, który pozostaje bez pracy po zwolnieniu z Realu Madryt. Głos ws. plotek łączących byłego pomocnika The Reds z powrotem na Anfield zabrał jego menadżer.

– Alonso rozważa wszystkie otrzymane oferty, aby określić swój przyszły cel na przyszły sezon. Całe to gadanie o kontrakcie z Liverpoolem to nic więcej niż spekulacje medialne – powiedział Inaki Ibanez, menadżer Xabiego Alonso, w rozmowie z serwisem „WinWin”.

