Real Madryt nie odpuści Man City. Arbeloa stawia jasny cel

Real Madryt przygotowuje się do rewanżowego starcia z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Trener Królewskich Alvaro Arbeloa jasno określił cel swojego zespołu przed kluczowym spotkaniem.

Alvaro Arbeloa

Arbeloa chce powtórki z pierwszego meczu

Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City po raz trzeci w tym sezonie Ligi Mistrzów. W fazie ligowej Anglicy wygrali 2:1 na Santiago Bernabeu. W pierwszym meczu 1/8 finału Królewscy odpowiedzieli jednak zdecydowanie i zwyciężyli 3:0.

Alvaro Arbeloa podkreślił przed rewanżem, że jego zespół nie zamierza bronić wyniku. Trener oczekuje od drużyny takiej samej postawy jak w pierwszym spotkaniu. Podkreślił także znaczenie koncentracji oraz odpowiedniego nastawienia. – Nie mamy innego celu niż wyjść na boisko i wygrać z taką samą pokorą i zaangażowaniem jak w pierwszym meczu – powiedział szkoleniowiec Realu Madryt.

Trener zwrócił również uwagę na poziom trudności spotkania. Podkreślił, że jego zespół musi zaprezentować bardzo wysoki poziom gry. Zawodnicy powinni wykazać solidarność, wysiłek oraz poświęcenie, aby sprawić rywalowi jak najwięcej problemów.

Ważną wiadomością dla Realu jest powrót Kyliana Mbappe do dyspozycji zespołu. Francuski napastnik może zagrać w rewanżu z Manchesterem City. W kadrze znalazł się także Jude Bellingham, jednak pomocnik nie wystąpi w tym spotkaniu.

Arbeloa podkreślił, że jego drużyna potrafi rywalizować nawet bez największych gwiazd. – Trudno wyobrazić sobie zespół bez najlepszego piłkarza na świecie, ale to pokazuje jak dobrze pracuje nasza drużyna – przyznał trener.

Szkoleniowiec został też zapytany o decyzję Pepa Guardioli, który przed meczem dał swoim piłkarzom dzień wolny. Arbeloa zaznaczył, że nie zamierza komentować pracy hiszpańskiego trenera.

