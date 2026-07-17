Tottenham Hotspur blisko hitowego transferu. W grze ponad 70 mln euro

Tottenham Hotspur finalizuje kolejny transfer przed startem sezonu. Według "Daily Mail", londyński klub jest już coraz bliżej porozumienia w sprawie Savinho z Manchesteru City.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Savinho zasili szeregi Tottenhamu

Tottenham Hotspur tego lata bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. Klub z północnego Londynu rozpoczął budowę zespołu według wizji Roberto De Zerbiego i po wzmocnieniu środka pola oraz defensywy skupił się teraz na poprawieniu jakości w ofensywie.

Największym ruchem transferowym Kogutów jest Sandro Tonali z Newcastle United, którego sprowadzono za 108 milionów euro. Włoch ma stać się jednym z liderów drugiej linii. Do drużyny dołączyli również Mateus Fernandes z West Hamu United, Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion, Marcos Senesi oraz Andy Robertson.

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Jak informuje „Daily Mail”, Tottenham jest bardzo blisko osiągnięcia porozumienia z Manchesterem City w sprawie transferu Savinho. Brazylijczyk zamieni barwy klubowe za około 70 mln euro. Rozmowy pomiędzy klubami znajdują się na zaawansowanym etapie. Działacze są przekonani, że uda się doprowadzić negocjacje do szczęśliwego finału.

Savinho od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Tottenhamu, który interesował się Brazylijczykiem już poprzedniego lata. De Zerbi uznał wzmocnienie skrzydeł za jeden z priorytetów przed rozpoczęciem nowego sezonu. Włoski szkoleniowiec preferuje ofensywny styl gry oparty na szybkich zawodnikach, którzy potrafią wygrywać pojedynki jeden na jednego. Łącznie w barwach The Citizens Savinho rozegrał 84 spotkania, w których zdobył siedem bramek i zanotował 16 asyst.