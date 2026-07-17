Manchester United skontaktował się z czołowym pomocnikiem Bundesligi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hugo Larsson

Hugo Larsson przymierzany do Manchesteru United

Manchester United jest bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach szeregi zespołu z Old Trafford zasilili Andrey Santos, Youri Tielemans oraz Karl Darlow. Władze angielskiego giganta nie zamierzają jednak na tym poprzestać, ponieważ chcą jeszcze bardziej wzmocnić kadrę przed startem nowego sezonu. Celem tamtejszych włodarzy jest zbudowanie drużyny, która będzie w stanie ponownie włączyć się do walki o najważniejsze trofea zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Steve Kay, jednym z kandydatów do przenosin do ekipy Czerwonych Diabłów jest Hugo Larsson. Manchester United miał już skontaktować się z przedstawicielami 22-letniego pomocnika, aby poznać jego oczekiwania oraz stanowisko w sprawie ewentualnego transferu. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego sygnału od samego zawodnika klub z Old Trafford planuje rozpocząć oficjalne rozmowy z Eintrachtem Frankfurt dotyczące warunków potencjalnej transakcji.

Hugo Larsson, którym interesuje się również Newcastle United, reprezentuje barwy niemieckiej drużyny od lipca 2023 roku. Wówczas opuścił macierzyste Malmo FF, a Eintracht zapłacił za jego sprowadzenie około dziewięciu milionów euro. Dwunastokrotny reprezentant Szwecji w poprzedniej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt zdolnego piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, natomiast serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na mniej więcej 28 milionów euro.

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