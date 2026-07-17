Haaland „doprowadza” do galaktycznego transferu za 200 milionów euro

rling Haaland może pośrednio wpłynąć na jeden z największych transferów letniego okna. Decyzja dotycząca przyszłości Norwega miała skłonić inną gwiazdę do przyspieszenia działań.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Olise nie chce czekać na ruch Realu

Michael Olise chce jak najszybciej wyjaśnić swoją przyszłość i sprawdzić, czy Real Madryt rzeczywiście zamierza sprowadzić go już tego lata. Według L’Equipe skrzydłowy jest zdeterminowany na transfer do drużyny Los Blancos.

Jak informuje El Nacional, Francuz przyspieszył swoje działania po pojawieniu się informacji, że Królewscy mogą w 2027 roku ruszyć po Erlinga Haalanda. Obawia się, że jeśli klub zacznie budować plany wokół Norwega, jego kandydatura straci na znaczeniu.

Olise chce spotkać się z przedstawicielami Realu i poznać szczegóły potencjalnego transferu. Zależy mu na ustaleniu, jaką rolę otrzymałby w zespole oraz jak daleko madrycki klub jest gotowy posunąć się w negocjacjach.

Nie zamierza publicznie wchodzić w konflikt z Bayernem Monachium, ale nie chce również czekać kolejnego roku. Uważa, że obecne lato może być najlepszym momentem na zmianę klubu.

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Bayern może zażądać ogromnej kwoty

Bayern nie planuje łatwo rezygnować z jednej ze swoich największych gwiazd. Olise ma ważny kontrakt, dlatego ewentualna operacja może osiągnąć wartość nawet około 200 milionów euro.

Francuz liczy, że jego występy podczas mistrzostw świata wzmocniły zainteresowanie Realu. Jednocześnie ma świadomość, że transfer Haalanda byłby dla Królewskich znacznie większym przedsięwzięciem finansowym i sportowym.